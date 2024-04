Raphael Claus foi convocado pela CPI da Manipulação de Jogos para esclarecer ação do VAR - Paul Ellis / AFP

Raphael Claus foi convocado pela CPI da Manipulação de Jogos para esclarecer ação do VARPaul Ellis / AFP

Publicado 24/04/2024 11:58 | Atualizado 24/04/2024 16:00

os árbitros Raphael Claus, que teve Daiane Caroline Muniz e o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha. Os requerimentos foram feitos pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Carlos Portinho (PL-RJ) e aprovados em sessão nesta quarta-feira (24).

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado convocou, que teve pedido do Botafogo para que não apitasse o clássico com o Flamengo , e. Os requerimentos foram feitos pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Carlos Portinho (PL-RJ) e aprovados em sessão nesta quarta-feira (24).

Os pedidos são para que a participação dos três sejam em sessões secretas "considerando a sensibilidade e a natureza sigilosa das informações que serão compartilhadas para proteger a integridade das investigações em andamento". Os senadores também defendem que, desta maneira, "o depoente se sinta confortável para compartilhar detalhes cruciais sem receio de represálias ou comprometimento de sua segurança pessoal ou profissional".



Raphael Claus teve um dos jogos, na derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão de 2023, apontados pelo relatório de John Textor sobre manipulação. Ele trabalhou com Daiane Caroline Muniz, que ficou no VAR.

A quantidade de jogos em que a dupla trabalhou junta no Brasileirão (11 rodadas) também chamou a atenção dos senadores, por ser muito maior do que outras duplas de árbitros no Brasileirão (no máximo três, segundo o requerimento).



Leia mais: Presidente da CPI apoia pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro

prestar esclarecimentos "a respeito da aplicação do sistema de VAR, particularmente nos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, e de eventuais influências em resultados das partidas".

Os dois foram convocados para, particularmente nos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, e de eventuais influências em resultados das partidas". Nos vídeos apresentados pelo dono da SAF do Botafogo , há lances em que câmeras não mostradas ao público apresentariam decisões diferentes das tomadas.

Já Glauber do Amaral Cunha foi convocado porque seria a voz no áudio, segundo o relatório de Textor, que estaria reclamando por não conseguir manipular um jogo de "divisão menor" do jeito que precisava para ganhar o dinheiro. Esse arquivo, o americano apresentou à CPI da Manipulação. A partida em questão, segundo reforçou o senador Carlos Portinho em entrevista à Rádio Tupi, não é da Séria A do Brasileirão.



Outros convocados pela CPI da Manipulação



Além de Carlos Portinho e Jorge Kajuru, os senadores Romário (PL-RJ) e Eduardo Girão (Novo-CE) também fizeram requerimentos para ouvir outros personagens do futebol brasileiro. Entre eles, querem ouvir o CEO do Botafogo, Thairo Arruda porque " expressou publicamente suas preocupações sobre a integridade dos resultados do futebol brasileiro, citando possíveis erros de arbitragem e insinuações de envolvimento de casas de apostas".



A CPI também quer ouvir representantes da SportRadar, empresa contratada pela CBF para identificar possíveis casos de manipulação no futebol brasileiro e que produziu relatórios "identificando 109 partidas suspeitas apenas em 2023".



O chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, é outro que será convocado pelos senadores, assim como outros dois representantes da entidade: o diretor de governança, Hélio Santos Menezes Júnior, e o oficial de integridade, Eduardo Gussem.



O presidente do STJD, José Perdiz, e o procurador-geral do Tribunal, Ronaldo Piacente também serão ouvidos.



Quem a CPI quer ouvir



Lane Gaviolle, presidente do Tombense Futebol Clube

Getúlio Marques Castilho, presidente do Londrina Esporte Clube



Thairo Arruda, CEO do Botafogo



Representante da empresa SportRadar



Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol



Daiane Caroline Muniz, árbitra de futebol



Raphael Claus, árbitro de futebol do quadro da CBF



Hélio Santos Menezes Junior, diretor de Governança e Conformidade da CBF



Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF



Eduardo Gussem, oficial de Integridade da CBF



Felippe Marchetti, representante da empresa SportRadar AG



Tiago Horta Barbosa, chefe de Integridade para a América Latina da empresa Genius Sports



Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da Sport Integrity Global Alliance - SIGA Latin America



José Perdiz de Jesus, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD



Régis Anderson Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda



Ronaldo Botelho Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD