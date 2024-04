O carro de Ayrton Senna em Portugal era um Honda, modelo NSX - Divulgação

O carro de Ayrton Senna em Portugal era um Honda, modelo NSX Divulgação

Publicado 24/04/2024 14:06

O carro que Ayrton Senna usava quando estava em Algarve, em Portugal, está em leilão por 500 mil libras (cerca de R$ R$ 3,2 milhões). O modelo NSX de 1991, fabricado pela Honda, e ainda contou com sugestões do tricampeão mundial de Fórmula 1 para a criação.



Naquela época, a montadora japonesa era a fornecedora de motor da McLaren e protagonizou uma das maiores parcerias da categoria de automobilismo. Senna foi campeão nos anos 1988, 1990 e 1991, e perdeu para o companheiro Alain Prost em 1989, em uma decisão polêmica.



A Honda presenteou Senna com dois carros do modelo esportivo. O vermelho, que está em leilão, e um preto, que ele utilizava quando estava no Brasil.

Depois da morte do piloto brasileiro, em 1 de maio de 1994, o veículo utilizado em Portugal foi vendido a uma concessionária da montadora no país. Depois, um comprador o adquiriu, mas o revendeu em 2013.



O atual dono do carro pagou 110 mil libras. E agora o coloca em leilão, com 62 mil km rodados.



O carro que foi de Senna tem 273 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km/h em 5s8, podendo chegar à velocidade máxima de 265 km/h.