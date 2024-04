Carlos Tévez é o técnico do Independiente, da Argentina - Divulgação / Independiente

Publicado 24/04/2024 15:57 | Atualizado 24/04/2024 15:58

Rio - Carlos Tévez, ex-atacante e atual treinador do Independiente, recebeu alta do hospital onde estava internado na tarde desta quarta-feira (24). Ele, que sentia dores fortes no peito, já está em casa e retornará às suas atividades no clube argentino nesta quinta (25).

Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta.



Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

"Carlos Tévez concluiu os exames e recebeu alta. Ele voltará para casa para descansar e retornará aos treinamentos amanhã", informou o Independiente, por meio de comunicado.

Tévez passou mal na noite da última terça-feira (23) e precisou ser internado em um hospital em San Isidro para realizar exames. Segundo o jornal "Olé", o ex-atacante tem problemas de pressão alta e já passou por momentos de estresse no clube desde sua chegada ao cargo de treinador.

Tévez encerrou a carreira em 2021, defendendo o Boca Juniors, onde foi revelado e é ídolo. O craque teve passagem pelo futebol brasileiro em 2005, quando atuou pelo Corinthians. Com a camisa do time paulista, marcou 46 gols em 78 partidas e foi campeão brasileiro.



Carlitos, como ficou conhecido, é treinador desde 2022. Ele começou a carreira no Rosário Central antes de acertar com o Independiente no ano passado. Em sua primeira temporada no gigante argentino, livrou o time do rebaixamento. Na atual temporada, a equipe é a sexta colocada do Campeonato Argentino.