CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportiva aprovou requerimentos para ouvir mais testemunhasMarcos Oliveira

Publicado 24/04/2024 16:53

atribuiu ao ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha o áudio que

Em sessão nesta quarta-feira (24) à tarde, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senadoque John Textor diz ter como prova . Os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Carlos Portinho (PL-RJ) confirmaram, após o vazamento da informação.

O áudio que o dono da SAF do Botafogo utiliza como uma das provas de manipulação de jogos no futebol brasileiro, seria de um jogo da Série C do Campeonato Carioca, que é a quinta divisão, segundo os senadores.

"Não existe áudio de manipulação do Brasileiro, vamos deixar bem claro", afirmou Carlos Portinho.

Glauber do Amaral Cunha trabalhou até 2022 em jogos das séries B2 e C do Carioca, além de divisões de base e futebol feminino. Ele iria depor na próxima segunda-feira (29), mas devido ao feriado na semana, a CPI optou por alterar a data para o dia 8 de maio.





O áudio faz parte A sessão será fechada, para não divulgar informações que possam atrapalhar as investigações.O áudio faz parte do relatório entregue por Textor, na segunda-feira (22), aos senadores . O empresário americano afirmou que o recebeu de alguém da CBF.

Na gravação, o árbitro, cuja identidade é atribuída pelos senadores a Glauber, diz que fez de tudo para manipular o resultado da partida, mas que não deu certo e, por isso, não iria receber o dinheiro acordado.

Outros convocados pela CPI da Manipulação

Na sessão desta quarta-feira, a CPI da Manipulação de Jogos aprovou os requerimentos para convocar representantes da CBF e da empresa SportRadar, assim como os árbitros Raphael Claus e Daiane Caroline Muniz, entre outros.

prestar esclarecimentos "a respeito da aplicação do sistema de VAR, particularmente nos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, e de eventuais influências em resultados das partidas".

Os dois foram convocados para, particularmente nos Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, e de eventuais influências em resultados das partidas". Nos vídeos apresentados pelo dono da SAF do Botafogo , há lances em que câmeras não mostradas ao público representariam decisões diferentes das tomadas.

Além de Carlos Portinho e Jorge Kajuru, os senadores Romário (PL-RJ) e Eduardo Girão (Novo-CE) também fizeram requerimentos para ouvir outros personagens do futebol brasileiro. Entre eles, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda porque " expressou publicamente suas preocupações sobre a integridade dos resultados do futebol brasileiro, citando possíveis erros de arbitragem e insinuações de envolvimento de casas de apostas".



A CPI também quer ouvir representantes da SportRadar, empresa contratada pela CBF para identificar possíveis casos de manipulação no futebol brasileiro e que produziu relatórios "identificando 109 partidas suspeitas apenas em 2023".



O chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, é outro que será convocado pelos senadores, assim como outros três representantes da entidade: os diretores de competições, Júlio Avellar, e de governança, Hélio Santos Menezes Júnior, e o oficial de integridade, Eduardo Gussem.







Quem a CPI quer ouvir



Lane Gaviolle, presidente do Tombense Futebol Clube

Getúlio Marques Castilho, presidente do Londrina Esporte Clube



Thairo Arruda, CEO do Botafogo



Representante da empresa SportRadar



Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro de futebol



Daiane Caroline Muniz, árbitra de futebol



Raphael Claus, árbitro de futebol do quadro da CBF



Hélio Santos Menezes Junior, diretor de Governança e Conformidade da CBF



Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF



Eduardo Gussem, oficial de Integridade da CBF



Felippe Marchetti, representante da empresa SportRadar AG



Tiago Horta Barbosa, chefe de Integridade para a América Latina da empresa Genius Sports



Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da Sport Integrity Global Alliance - SIGA Latin America



José Perdiz de Jesus, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)



Régis Anderson Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda



Ronaldo Botelho Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Júlio Avellar, diretor de competições da CBF