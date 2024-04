Tiquinho marcou um dos gols do Botafogo contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Tiquinho marcou um dos gols do Botafogo contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/04/2024 17:54

Neste período, Tiquinho atuará em jogos decisivos para o Botafogo na temporada, como os restantes da fase de grupos da Libertadores e o duelo com o Vitória, pela Copa do Brasil. Além disso, terá pela frente três clássicos cariocas no Campeonato Brasileiro, a começar no próximo domingo (28), com o Flamengo, e jogos difíceis fora de casa, entre eles Corinthians, Fortaleza, e Grêmio.

Até julho, caso não posso contar com Tiquinho em algum jogo ou deseje dar um descanso ao atacante, Artur Jorge precisará improvisar. No elenco, o técnico português tem como opções Eduardo e Júnior Santos, que já atuaram na posição em situações de emergência.

Com Tiquinho de titular, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), contra o Universitário, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória do Glorioso, que ainda não somou pontos, embolará a briga no Grupo D.