Artur Jorge busca terceira vitória seguida no comando do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/04/2024 18:05 | Atualizado 24/04/2024 18:11

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Universitario, do Peru, no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com mudanças no time titular, o técnico português Artur Jorge montou a equipe para o duelo desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).

O comandante alvinegro optou por escalar Damián Suárez, Gregore e Savarino entre os 11 iniciais. O lateral-direito e o volante foram reservas na goleada sobre o Juventude por 5 a 1, no último fim de semana, mas serão titulares diante do time peruano. Já o atacante ganhou a vaga de Jeffinho, após boa atuação diante da equipe gaúcha.

Outro que estará presente no time titular é Luiz Henrique, a contratação mais cara da história do Botafogo. O camisa 7 também havia sido reserva na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Além deles, o goleiro John iniciará o confronto no lugar de Gatito Fernández. Reforço do clube para esta temporada, o arqueiro entrou em campo somente duas vezes desde que chegou.

Sendo assim, o Botafogo está escalado com: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

O Alvinegro amarga a lanterna do Grupo D, com zero pontos somados até aqui. Na estreia, perdeu para o Junior Barranquilla por 3 a 1, em casa, e, na segunda rodada, foi derrotado pela LDU, no Equador, por 1 a 0. Uma vitória no confronto desta quarta-feira, no entanto, recoloca o Botafogo na briga por uma vaga no mata-mata da competição.