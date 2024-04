Liverpool foi derrotado pelo Everton - AFP

Publicado 24/04/2024 18:20

Inglaterra - Ainda restam quatro rodadas para o Campeonato Inglês definir seu campeão, mas o Liverpool viu suas chances de título reduzirem nesta quarta-feira ao ver um tabu de 14 anos no Goodison Park chegar ao fim. Após três vitórias e nove empates em visitas ao Everton, o time de Jürgen Kloop perdeu o clássico por 2 a 0 e se manteve três pontos atrás do líder Arsenal. Com dois jogos a mais que o Manchester City e somente um ponto na frente, a desvantagem pode ser de cinco caso o rival ganhe seus dois compromissos.

Desde um 2 a 0 em outubro de 2010 com gols de Tim Cahill e Mikel Arteta, hoje técnico do líder Arsenal, que o Everton não se dava bem em seu estádio contra o Liverpool. O jejum chegou ao fim em momento importante na luta contra a queda. Graças a gols de Branthwaite e Calvert-Lewin, a equipe se distanciou oito pontos da faixa de rebaixamento - 33 contra 25 do Luton Town.

Após a goleada do Arsenal na terça-feira, o Liverpool entrou em campo para o dérbi com o Everton ciente que nenhum resultado serviria senão a vitória. Mesmo com clima adverso no Goodison Park, Jürgen Klopp prometia colocar a equipe no ataque.