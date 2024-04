Vini Jr e Rafael Nadal posam para foto com camisa autografada pelo brasileiro - Reprodução / X

Publicado 24/04/2024 19:40

Madri - Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vini Jr encontrou com o tenista ex-número 1 do mundo, Rafael Nadal, na capital da Espanha. O brasileiro publicou uma foto ao lado do espanhol, torcedor declarado do clube merengue, nas redes sociais.

A dupla segura, no registro, uma camisa do brasileiro do Real Madrid, com uma dedicatória na parte de trás do uniforme.

Perto da aposentadoria, Nadal já havia comentado sobre planos futuros anteriormente e, um deles, seria presidir o Real Madrid . O atleta disse não ser um sonho, mas confessou estar aberto à possibilidade. "Acho que o tempo dirá", declarou à época.

O tenista de 37 anos está na capital espanhola para a disputa do Masters 1000 de Madri, que começou na segunda-feira passada, dia 22 de abril.