Publicado 24/04/2024 18:50

A Ferrari divulgou mais uma novidade para o GP de Miami: Carlos Sainz e Charles Leclerc vestirão macacões celestes. Além das roupas, o carro SF-24 terá pintura em azul. Será uma homenagem aos 70 anos da marca no mercado dos Estados Unidos.

Getting that #MiamiGP fit check done early pic.twitter.com/p4mRmsR5hf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024

A escuderia mostrou imagens de como serão as peças utilizadas pelos pilotos. O tom adotado pela Ferrari será o "Azzurro La Plata", utilizado pelo bicampeão Alberto Ascari em seus dois títulos na F1 em 1952 e 1953; nos GPs dos EUA e México de 1964, e que serviu como cor oficial das corridas da Argentina.

Outra tonalidade utilizada pela equipe será a "Azzurro Dino", vista pela última vez em 1974, quando Clay Regazzoni foi vice-campeão da F1.

Outras homenagens da Ferrari

Não será a primeira vez que a Ferrari trocará as cores da equipe. Em 2023, por exemplo, a escuderia adotou uma pintura com amarelo e vermelho para o GP da Itália, comemorando a vitória do 499P nas 24 Horas de Le Mans do mesmo ano.

Também na temporada passada, Sainz e Leclerc usaram carro com tons de branco junto ao tradicional vermelho da equipe no GP de Las Vegas. Em 2020, no GP da Toscana, o SF1000 foi pintado de bordô em homenagem à centésima corrida do time.

Já em 2001, a cor preta cobriu totalmente o bico dos carros guiados por Michael Schumacher e Rubens Barrichello. A mudança foi feita no GP da Itália como sinal de luto pelos atentados terroristas ao World Trade Center em Nova York, em 11 de setembro.

Alguns anos depois, em 2005, no GP do Bahrein, a Ferrari repetiu o ato na morte do Papa João Paulo II.