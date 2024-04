Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Rio - Com a demissão de Ramón Díaz, o Vasco manterá uma escrita que já dura 18 anos na era dos pontos corridos. Novamente, o Cruz-Maltino irá disputar a Série A sendo comandado por mais de um treinador. A última vez que isso não aconteceu foi em 2006, quando Renato Gaúcho dirigiu a equipe em todos os jogos da competição.

Em 2011, sua melhor temporada dos últimos anos, o Vasco acabou tendo dois treinadores porque Ricardo Gomes sofreu um AVC durante a competição e acabou sendo substituído por Cristóvão Borges. Em 2009 e em 2016, o Cruz-Maltino foi comandado por apenas um treinador: Dorival Júnior e Jorginho. Porém, o clube carioca estava disputando a Série B.

Ramón Díaz começou a temporada prestigiado após ter feito um belo trabalho no Vasco no ano passado, contribuindo bastante para que o Cruz-Maltino evitasse o rebaixamento para a Série B, após uma ótima campanha no segundo turno.

Porém, o argentino não conseguiu manter o bom nível de 2023. No Carioca, a equipe acabou eliminada na semifinal para o Nova Iguaçu. Após três derrotas seguidas no Brasileiro, com direito a goleada por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, o treinador acabou deixando o comando do Vasco.