Robert Lewandowski - AFP

Publicado 30/04/2024 13:00 | Atualizado 30/04/2024 14:51

Rio - Com a manutenção de Xavi Hernández decidida, o Barcelona deverá passar por uma reformulação no elenco para a próxima temporada. As mudanças terão como objetivo tornar o elenco mais jovem e reduzir custos. Um dos principais nomes do grupo, Robert Lewandowski, de 35 anos, afirmou que tem o interesse em cumprir seu contrato com o clube catalão.

"Para mim, deixar o Barça neste verão definitivamente não é possível, não é um assunto. Fisicamente me sinto bem. Acredito que consigo me manter assim por mais dois anos. Quando não estiver mais em alto nível começo a pensar em uma mudança", afirmou em entrevista ao jornal alemão "Bild".

Robert Lewandowski tem contrato com o Barcelona até junho de 2026. O treinador Xavi Hernández preferiu não cravar absolutamente nada sobre o futuro do polonês, mas elogiou seu rendimento dentro de campo.

"Estou super feliz com Lewandowski. Não vou falar sobre o futuro de nenhum jogador, mas a contribuição dele é simplesmente excelente", afirmou.

O atacante defende o Barcelona desde 2022, o clube é o quinto da carreira do polonês. Na atual temporada, ele entrou em campo em 44 jogos, fez 23 gols e deu oito assistências.