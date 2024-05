Nico Williams comemorou o gol mostrando a cor da pele em direção à torcida do Atlético de Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 30/04/2024 19:30

Madri - O estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, será fechado parcialmente depois de novo episódio de racismo. A decisão foi do Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), após Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao, ter sido alvo de insultos racistas durante o jogo de sábado passado pelo Campeonato Espanhol.

Sendo assim, diante de Celta de Vigo (35ª rodada) e Osasuna (37ª rodada), o Atlético de Madrid não poderá contar com parte dos torcedores no estádio. Além disso, o time espanhol foi multado em 20 mil euros (R$ 109,6 mil). Agora, tem até 10 dias para recorrer da decisão do Comitê de Competições da RFEF.

Segundo a imprensa local, a polícia já identificou uma pessoa que teria proferido as ofensas racistas.

Entenda o caso

Aos 36 minutos da primeira etapa, Nico Williams foi cobrar um escanteio e sofreu racismo da torcida do Atlético de Madrid. Na ata do árbitro Martínez Munuera, consta que "se escutou desde as arquibancadas do lado sul um som imitando macaco".

Os gritos foram escutados pelo árbitro assistente, Nico e seu irmão Iñaki. A dupla sinalizou de onde vinham para o árbitro Martínez Munuera, que ativou o protocolo da La Liga para situações do tipo: o duelo foi pausado até que a organização da partida avisasse pelo sistema de som que os torcedores deveriam parar com os "insultos ofensivos".