Maicon foi titular do Vasco contra o Fortaleza - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 01/05/2024 21:16 | Atualizado 02/05/2024 01:47

"Gostaria de ressaltar uma coisa muito importante. Eu ouvi muito nesses dois últimos dias que o Vasco não tem treinador. O Vasco, sim, tem um treinador, que se chama (Rafael) Paiva. Temos que respeitar, por mais que seja um treinador que subiu agora da base. Hoje ele é o treinador do Vasco. Então, o Vasco tem, sim, um treinador. Ouvi muitas pessoas dizerem que o Vasco não tem treinador. O Vasco, sim, tem treinador", disse Maicon.

O Cruz-Maltino empatou com o Leão do Pici em 0 a 0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio (terça-feira), às 21h30, em São Januário. O Vasco avança às oitavas com qualquer vitória. Nova igualdade no marcador força a decisão por pênaltis.

"O Vasco enfrentou um adversário muito difícil fora de casa. Sabemos que o Fortaleza dentro de casa é muito forte. Nosso objetivo, claro, é sempre vencer. Infelizmente não conseguimos vencer, mas sabemos que é um jogo de 180 minutos. Vamos levar a decisão para casa e, se Deus quiser, sair com a classificação", afirmou Maicon.