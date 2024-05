Pelé ao lado de Ayrton Senna - Reprodução

Pelé ao lado de Ayrton SennaReprodução

Publicado 01/05/2024 20:25

No dia em que se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna, os perfis de Pelé, do técnico Abel Ferreira e de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo nas redes sociais publicaram homenagens ao tricampeão da Fórmula 1.

LEIA MAIS: Fãs visitam túmulo de Ayrton Senna em São Paulo



"Todos nós nunca mais fomos tão felizes durante as manhãs de domingos", afirmou o perfil de Pelé. "O Rei era apaixonado por automobilismo e essa foto simboliza muito para todos os brasileiros. Duas lendas do esporte, que estão juntas no céu", completou. A imagem mostra os dois esportistas, lado a lado, sorridentes.



Time do piloto, o Corinthians publicou uma foto de Senna sentado na Lotus e uma menor do brasileiro pilotando o carro preto. "Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians." Há exatos anos, Ayrton Senna nos deixava e o Brasil caía em lágrimas com a perda de um dos seus maiores ídolos.



A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial.



Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da… pic.twitter.com/tXrFwnKwJq — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2024 "Todos nós nunca mais fomos tão felizes durante as manhãs de domingos", afirmou o perfil de Pelé. "O Rei era apaixonado por automobilismo e essa foto simboliza muito para todos os brasileiros. Duas lendas do esporte, que estão juntas no céu", completou. A imagem mostra os dois esportistas, lado a lado, sorridentes.Time do piloto, o Corinthians publicou uma foto de Senna sentado na Lotus e uma menor do brasileiro pilotando o carro preto. "Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians."

CONFIRA: Senna eterno: o legado do piloto que vai da segurança à educação



Rivais do Corinthians também prestaram homenagem ao piloto. O São Paulo publicou uma foto de Senna com uma faixa na qual se lê bicampeão e aparece o escudo do clube. "Por mais de uma vez, Senna declarou que vibrou com as nossas conquistas internacionais em 1992 e 1993, nos bicampeonatos da Libertadores e do Mundial", afirma a publicação.



O São Paulo reproduz uma declaração de Senna: "Todo mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz alegria aos brasileiros tem um mérito muito grande. Através do esporte, a gente consegue melhorar um pouco a imagem do nosso país. O São Paulo merece os parabéns e o nosso reconhecimento". Para o clube, a afirmação demonstra "a nobreza e a grandeza" do piloto. "Um tricampeão mundial. Um ídolo de todos. 30 anos de saudades." No dia 1° de maio de 1994, há exatos 30 anos, um triste episódio ficou marcado na história do esporte: a morte de Ayrton Senna, ídolo dos brasileiros e admirado por todo o planeta, após trágico acidente na Fórmula 1.



Embora seu clube de coração no futebol não fosse o São Paulo,… pic.twitter.com/TMxibgKmvm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2024 Rivais do Corinthians também prestaram homenagem ao piloto. O São Paulo publicou uma foto de Senna com uma faixa na qual se lê bicampeão e aparece o escudo do clube. "Por mais de uma vez, Senna declarou que vibrou com as nossas conquistas internacionais em 1992 e 1993, nos bicampeonatos da Libertadores e do Mundial", afirma a publicação.O São Paulo reproduz uma declaração de Senna: "Todo mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz alegria aos brasileiros tem um mérito muito grande. Através do esporte, a gente consegue melhorar um pouco a imagem do nosso país. O São Paulo merece os parabéns e o nosso reconhecimento". Para o clube, a afirmação demonstra "a nobreza e a grandeza" do piloto. "Um tricampeão mundial. Um ídolo de todos. 30 anos de saudades."