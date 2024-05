Fãs visitam túmulo de Ayrton Senna em São Paulo - Nelson Almeida/AFP

São Paulo - Passaram-se 30 anos, mas o Brasil ainda chora a morte do ídolo Ayrton Senna. Nesta quarta-feira (1), dia em que a morte do piloto completa três décadas, diversos fãs estiveram no Cemitério do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, para prestar homenagens ao tricampeão da Fórmula 1. Coroas de flores, bandeiras do Brasil e imagens de Senna foram deixadas no local.

Ayrton Senna foi enterrado no dia 5 de maio de 1994, quatro dias após sua morte. Após a chegada do corpo ao Brasil, o velório do piloto durou dois dias e estima-se que o cortejo contou com mais de três milhões de pessoas nas ruas de São Paulo.

Desde a morte de Senna, seu túmulo passou a contar com a presença dos fãs com frequência. A necrópole costuma receber muitas visitas, especialmente em 1º de maio, data da morte do piloto.

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, durante uma corrida no GP de San Marino, na Itália. O piloto brasileiro bateu o carro em uma barreira de concreto e chegou a ser removido de helicóptero para o hospital, mas morreu horas depois.