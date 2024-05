Senna 30 anos: como jornal O DIA noticiou a morte de Ayrton

Logo após o grave acidente de Ayrton Senna na curva Tamburello do autódromo de Ímola, deu-se início a outra corrida: jornalistas de todo o mundo foram em busca de informações sobre o estado de saúde do piloto brasileiro. Infelizmente, a notícia era a mais triste possível e que ninguém gostaria de dar naquele 1 de maio de 1994: "Senna morreu", como destaca a manchete do Jornal O DIA na edição de 2 de maio daquele ano.

Nos dias seguintes, a busca foi por mais informações sobre o que aconteceu no acidente, os culpados, a repercussão em todo o mundo sobre a tragédia e o funeral. E a triste cobertura teve seu fim no dia 5 de maio, com o sepultamento do tricampeão.

Um dia antes, houve a chegada do corpo de Senna e as impressionantes imagens do cortejo pelas ruas de São Paulo. As matérias na época estimaram entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas que foram às ruas se despedir do ídolo e ao velório que durou 24h. Houve muito choro, gritos de apoio e emoção ao longo do trajeto num carro do corpo de bombeiros do aeroporto até o local onde seria velado o ídolo, na Assembleia de São Paulo.

