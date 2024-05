UFC: Steve Erceg vestiu camisa do Botafogo para provocar o flamenguista Alexandre Pantoja - Reprodução

Publicado 01/05/2024 17:19

Rio - O lutador australiano Steve Erceg usou o futebol para provocar o brasileiro Alexandre Pantoja, seu adversário na luta pelo cinturão dos peso-mosca, combate principal do UFC Rio, no próximo sábado (4), na Farmasi Arena. Nesta quarta (1), Erceg apareceu no Media Day para a luta vestindo a camisa do Botafogo para alfinetar Pantoja, que torce pelo Flamengo.

Durante a coletiva, o australiano admitiu que uma de suas intenções ao vestir a camisa alvinegra era provocar seu rival, mas destacou que tem muito carinho pelo Glorioso, clube que adotou no Brasil.

Nesse sábado temos UFC Rio, onde o brasileiro, é campeão, Alexandre Pantoja enfrenta o australiano Steve Erceg, defendendo seu cinturão do peso mosca.



"Estou com a camisa do Botafogo mostrando meu apoio. Sim (sou torcedor do Botafogo). Isso também (estar usando a camisa porque Pantoja é flamenguista), mas o Botafogo me convidou para o estádio deles e estou devolvendo esse apoio", afirmou Steve Erceg.

Steve Erceg e Alexandre Pantoja farão a luta principal do UFC 301. O evento também ficará marcado pela luta de despedida de José Aldo, que enfrentará o americano Jonathan Martinez. O manauara coleciona vitórias emblemáticas lutando no Rio.