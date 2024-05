Gambá no gramado do Maracanã - Reprodução/SporTV

Gambá no gramado do MaracanãReprodução/SporTV

Publicado 01/05/2024 21:37 | Atualizado 01/05/2024 21:38

Rio - Um gambá passeou pelo gramado do Maracanã antes da partida entre Flamengo e Amazonas, na noite desta quarta-feira (1º). As câmeras do SporTV flagraram o momento inusitado. Confira abaixo:

Simplesmente um GAMBÁ no gramado do Maracanã.



pic.twitter.com/0pDaAlVjJV — DataFut (@DataFutebol) May 2, 2024

Flamengo e Amazonas medem forças por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta (1º). Já a partida da volta está marcada para o dia 22 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.