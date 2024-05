Rembrandt Júnior - Reprodução

Publicado 02/05/2024 00:30

Rio - Após se demitir da TV Globo em agosto do ano passado, o narrador Rembrandt Júnior está de volta à emissora. Ele assinou um acordo com o canal para participar da cobertura das Olimpíadas de Paris. A notícia do retorno do locutor foi dada primeiramente pela "Folha de São Paulo".

O retorno de Rembrandt Júnior para a Globo não é definitivo. O vínculo é pontual para que ele atue apenas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Na Globo, Rembrandt ficou conhecido por ser a principal voz nos jogos dos clubes do Nordeste, onde atuou por 23 anos. Meses antes de pedir demissão, ele foi transferido para o Rio, onde narrou jogos no SporTV e no Premiere.

Rembrandt Júnior trabalhou no Grupo Globo desde 2000 a 2023. Apesar de ter atuado a maior parte do tempo no SporTV e no Premiere, o locutor participou da cobertura de seis Copas do Mundo na TV aberta, entre 2002 e 2022.