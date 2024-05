Hummels ao lado de Mbappé, durante o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões - Odd Andersen / AFP

Hummels ao lado de Mbappé, durante o jogo de ida das semifinais da Liga dos CampeõesOdd Andersen / AFP

França - Os jogos de volta das semifinais da Liga dos Campeões começam amanhã, com a partida entre PSG e Borussia Dortmund, que acontecerá às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. Ídolo da equipe alemã, o zagueiro Mats Hummels reencontrará o atacante Kylian Mbappé após a vitória por 1 a 0 na ida , e admitiu sua preocupação com o astro francês.

"Você só pode se defender dele como um time. Com o ritmo inigualável que ele tem, não dá para marcá-lo sozinho. Mas ele também faz parte de um todo, é preciso ficar de olho em vários outros jogadores do PSG também", comentou o zagueiro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (6).

Mbappé é um dos artilheiros desta edição da Liga dos Campeões, com oito gols, ao lado de Harry Kane, do Bayern de Munique. Ele também é o goleador do PSG na temporada, com 43 gols em 45 jogos. Apesar disso, Hummels fez um excelente jogo de ida, parou o astro francês e foi eleito o melhor jogador da partida.

Hummels #UCL pic.twitter.com/Yo5tJw9s3X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024 O Borussia Dortmund é considerado a principal surpresa desta edição da Liga dos Campeões. O clube alemão, tratado como azarão em diversos confrontos no decorrer da competição, hoje tem a vantagem para se classificar à grande final, já que venceu na ida por 1 a 0.

Edin Terzi? é o treinador do Borussia Dortmund Franck Fife / AFP "Nós temos feito um trabalho fantástico na Liga dos Campeões. Mostramos isso nesta temporada. Podemos ganhar jogos, mas não ganhar todos os jogos na temporada, o que pudemos ver na Bundesliga. Estamos preparados. Nos dois jogos em Dortmund, nós mostramos que podemos jogar de forma bem diferente contra o PSG", afirmou o técnico Edin Terzić.

"Temos que fazer todos juntos, com um bom plano, uma boa ideia. O PSG, com certeza, jogará melhor do que na semana passada. Queremos merecer o ingresso para a final", concluiu.

Quem passar do confronto entre PSG e Borussia Dortmund enfrentará Real Madrid ou Bayern de Munique, na grande final da competição. Os espanhóis e os alemães se enfrentarão na quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.