Vitor Roque - Divulgação / Barcelona

Publicado 06/05/2024 15:20

Rio - A pressão feita por André Cury, empresário de Vitor Roque, para que o Barcelona não empreste o atacante não deverá mudar os planos do clube espanhol. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a cúpula de futebol do Barça ainda não definiu o futuro do jovem, mas há a possibilidade do atacante ser negociado por empréstimo.

O desejo do agente e do jogador é de que Vitor Roque receba oportunidades no Barcelona na próxima temporada, ou seja negociado em definitivo. Apesar disso, a publicação garante que tanto o treinador Xavi Hernández, quanto o diretor de futebol Deco não vão mudar o planejamento. O empresário de Vitor chegou a criticar diretamente o técnico catalão.

"Não tem lógica contratar um internacional brasileiro, trazê-lo aqui e começar a jogar desde o primeiro dia - depois outro jogo e nada mais. Aí ele marcou dois gols e depois... desapareceu. Xavi nem fala com o menino", afirmou em entrevista à rádio espanhola "RAC1".

Vitor Roque chegou ao Barcelona no começo do ano em operação que custou algo em torno 40 milhões de euros ( R$ 215 milhões na cotação da época). O contrato do atacante vai até junho de 2031 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões). O atacante, de 19 anos, entrou em campo em apenas 13 partidas e fez dois gols pelo Barcelona.