Vitor Roque - Divulgação / Barcelona

Vitor Roque Divulgação / Barcelona

Publicado 06/05/2024 07:52

Rio - O empresário André Cury responsável por administrar a carreira do atacante Vitor Roque, de 19 anos, admitiu que o brasileiro pode estar deixando o Barcelona. O agente criticou a falta de oportunidades do brasileiro no clube espanhol e também as decisões do treinador Xavi Hernández.

"Não tem lógica contratar um internacional brasileiro, trazê-lo aqui e começar a jogar desde o primeiro dia - depois outro jogo e nada mais. Aí ele marcou dois gols e depois... desapareceu. Xavi nem fala com o menino", afirmou em entrevista à rádio espanhola "RAC1".

O agente afirmou que Vitor Roque pode deixar o Barcelona e citou a possibilidade de uma transferência em definitivo. Na opinião de Cury, um possível empréstimo não é a melhor opção.

"Empréstimo neste verão? Não, é perigoso para um jogador jovem. Nesse caso tem que ser uma mudança permanente. A melhor opção seria ficar no Barça e jogar. Mas se o Barça não o deixar jogar, precisaremos procurar outro clube", opinou.