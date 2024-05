Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 05/05/2024 14:40 | Atualizado 05/05/2024 15:09

Rio - Vini Jr segue fazendo história com a camisa do Real Madrid. Contratado em 2018 por cerca de R$ 164 milhões na cotação da época junto ao Flamengo, o brasileiro alcançou a marca de 11 títulos com a conquista do Campeonato Espanhol, no último sábado (4).

Foi a terceira vez que Vini Jr conquistou o Campeonato Espanhol — também venceu nas temporadas de 2019/20 e 2021/22. Com 11 títulos pelo Real Madrid, o camisa 7 se aproximou da marca do ex-lateral Roberto Carlos, que conquistou 13, e entra cada vez mais na história do clube.

Marcelo, hoje no Fluminense, é o brasileiro com mais títulos na história do Real Madrid, com 25. Ele está empatado com Benzema, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, além de Modric e Nacho, que igualaram a marca após a conquista do Campeonato Espanhol desta temporada.

A lista de brasileiros mais vencedores pelo Real Madrid também conta com o volante Casemiro, hoje no Manchester United, da Inglaterra, com 18 títulos. No atual elenco, Vini Jr, com 11, tem um a mais que Rodrygo e Éder Militão, ambos com 10. A diferença é o Mundial de Clubes de 2018.

Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão podem aumentar o número de títulos ainda nesta temporada. O Real Madrid pode garantir vaga na final da Liga dos Campeões em caso de vitória sobre o Bayern de Munique, da Alemanha, na próxima quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O jogo de ida terminou empatado em 2 a 2. O trio, inclusive, foi campeão da competição em 2021/22.

Vini Jr provoca jogador do Barcelona: 'Nova era'

Após conquistar o 11º título com a camisa do Real Madrid, Vini Jr aproveitou para tirar sarro com a cara do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona. O defensor uruguaio provocou o time merengue no ano passado após a conquista do título espanhol, quando afirmou que era o "início de uma nova era".

Vini Jr respondeu na mesma moeda. Em tom de ironia, publicou a mesma frase, citando uma postagem com os títulos da nova geração de jogadores merengues, como Rodrygo, Militão, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham e cia.

La nueva era https://t.co/PP2Kday5Rg — Vini Jr. (@vinijr) May 4, 2024 Não é a primeira vez que Ronald Araújo e Vini Jr trocam provocações. Isso, inclusive, é motivado pelo confronto entre os jogadores nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid. O zagueiro uruguaio é o responsável por marcar o atacante brasileiro, mas raramente tem sucesso. Não é a primeira vez que Ronald Araújo e Vini Jr trocam provocações. Isso, inclusive, é motivado pelo confronto entre os jogadores nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid. O zagueiro uruguaio é o responsável por marcar o atacante brasileiro, mas raramente tem sucesso.

Na Supercopa da Espanha, em janeiro, o Real Madrid goleou o Barcelona por 4 a 1, com hat-trick de Vini Jr. Ronald Araújo, por sua vez, foi expulso. No embate mais recente, no último dia 21, Vini deu mais dor de cabeça ao uruguaio e brilhou com um gol e uma assistência na vitória merengue por 3 a 2.

Atualmente, o Real Madrid detém uma invencibilidade de quatro vitórias consecutivas sobre o Barcelona. Nos últimos quatro clássicos, os merengues venceram pelo placar agregado de 13 a 4. Vini Jr fez cinco gols. Para piorar a situação, o Barcelona termina a temporada 2023/24 sem conquistar títulos e pode ver o Real faturar a Liga dos Campeões pela 15ª vez na história.