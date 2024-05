Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 5ª rodada do Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 5ª rodada do BrasileirãoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/05/2024 15:41

"A vida nos apresenta grandes surpresas. No futebol não é diferente. Eu achei que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de uma arbitragem. Mas eu vi, eu presenciei e foi ontem. O pior foi que reclamaram sem ter razão. Sabemos que vale como pressão. Reclama hoje para amanhã ter um benefício qualquer", disse o presidente do Atlético-MG.

Nos últimos anos, a rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG esquentou com declarações extracampo. O presidente do Galo chegou a acusar a CBF de beneficiar o time carioca com a escolha do local da Supercopa do Brasil de 2022. Já dirigentes do Rubro-Negro já reclamaram publicamente de benefícios da arbitragem ao clube mineiro.

No jogo contra o Bragantino, o Flamengo reclama ter sido prejudicado em dois lances. O primeiro foi a não expulsão do zagueiro Luan Cândido. Inicialmente o defensor foi expulso por falta em De La Cruz — era o último homem. Porém, o VAR identificou uma possível falta do uruguaio em Pedro Henrique, no lance anterior, e recomendou anular o cartão vermelho.

Depois, o Flamengo reclamou de um possível pênalti em Luiz Araujo. O atacante avançava na segunda trave para receber o passe e tinha vantagem sobre o marcador, quando foi derrubado sem bola. O árbitro não viu, o lance seguiu e o VAR não chamou. O técnico Tite reclamou em campo e foi punido com cartão amarelo, assim como o seu filho e auxiliar Matheus Bachi.

O Flamengo reclama de ter sido prejudicado pelo segundo jogo consecutivo. O vice-presidente Marcos Braz relembrou os erros na derrota no clássico com o Botafogo, no último dia 28, e chamou o árbitro Raphael Claus — citado pelo empresário John Textor, sócio majoritário da SAF do Alvinegro, na CPI da Manipulação — de "frouxo" por algumas decisões.

Já o diretor Bruno Spindel citou indiretamente o empresário americano John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, nas reclamações. O dirigente ressaltou que enviar ofício à CBF reclamando sobre a arbitragem não causa efeito e, em tom de cobrança, falou em tomar medidas mais duras, como a CPI da Manipulação, para evitar mais erros de arbitragem.