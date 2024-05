Alexandre Pantoja derrotou Steve Erceg na luta principal do UFC Rio - (Foto: Reprodução)

Alexandre Pantoja derrotou Steve Erceg na luta principal do UFC Rio (Foto: Reprodução)

Publicado 05/05/2024 14:00 | Atualizado 05/05/2024 14:30

O card principal do UFC Rio, que aconteceu neste sábado (4), no Rio de Janeiro, foi repleto duelos de alto nível. No main event, válido pelo cinturão peso-mosca, Alexandre Pantoja travou combate duro contra Steve Erceg, mas manteve o título com vitória por decisão unânime. Já na luta co-principal, José Aldo retornou ao MMA com grande desempenho e derrotou Jonathan Martinez também por unanimidade.



Completando o card principal do UFC Rio, Michel Pereira e Caio Borralho deram verdadeiros shows na noite. O paraense finalizou Ihor Potieria no primeiro round, enquanto o maranhense nocauteou Paul Craig no segundo assalto. Único brasileiro derrotado no card principal, Vitor Petrino acabou finalizado pelo veterano Anthony Smith ainda no primeiro round.



Pantoja trava duelo equilibrado, mas vence e segue como campeão



A luta começou Alexandre Pantoja partindo para cima de Steve Erceg. O brasileiro buscava as sequências de socos seguidos de joelhadas. No meio do primeiro round, o carioca conseguiu uma queda e rapidamente tentou chegar às costas do rival, que se defendia bem. O australiano sofreu fortes golpes no ground and pound, no entanto, conseguiu ficar em pé.



O segundo assalto começou mais equilibrado, com Erceg evitando as quedas. O australiano cresceu no combate e acertou bons diretos no brasileiro. Antes do fim do round, Pantoja conseguiu mais uma queda e terminou por cima.



O ritmo do confronto diminuiu no terceiro round, o que possibilitou o crescimento de Erceg na luta. O australiano conectava boas cotoveladas, o que abriu um corte no frontal do brasileiro. Antes do fim da parcial, Alexandre derrubou mais uma vez o rival. No quarto assalto, Steve seguia com vantagem na luta em pé, tocando com jabs e levando perigo com as cotoveladas, conectando os mais golpes significativos.



No round decisivo, Erceg conseguiu derrubar o brasileiro, que rapidamente se levantou e devolveu a queda ao adversário e chegou às costas do rival. Steve se livrou e conectou uma nova cotovelada, que abriu o supercílio de Pantoja. O australiano tentou uma queda, mas Alexandre inverteu a posição e caiu por cima. Com isso, o brasileiro segurou e não deu espaços ao rival até o soar do gongo. Ao fim do confronto, Alexandre Pantoja foi declarado vencedor por unanimidade e manteve o cinturão em sua posse.



Em retorno ao MMA, Aldo tem atuação dominante e vence Martinez

O "Rei do Rio", José Aldo retornou ao MMA com vitória segura sobre Jonathan Martinez (Foto: Reprodução/UFC)

A luta começou com Jonathan Martinez aplicando um low kick, enquanto José Aldo respondeu com uma sequência de jab e direto, que ficou na guarda de Martinez. A luta vinha acontecendo de forma muito estudada, até o brasileiro conectar um direto limpo no rival. Aldo levava vantagem na velocidade e seguia acertando boas sequências de socos.



O "Campeão do Povo" seguiu melhor no segundo assalto, levando vantagem na luta em pé, o que fez o americano tentar levar a luta para o chão. No entanto, o manauara rechaçou a queda do rival. De volta ao centro do cage, Martinez sentiu um direto de Aldo, que acelerou novamente o confronto, trabalhando bem os golpes no corpo e na cabeça do rival.



No assalto decisivo, Martinez voltou tomando as iniciativas do combate, mas o brasileiro não deixava o americano crescer na luta. Aldo conectou uma boa combinação de jab, direto e joelhada limpa. Em seguida, o atleta da Nova União aplicou um cruzado de esquerda, que balançou Jonathan. Sentindo o bom momento, o José, então, acertou uma sequência de diretos e joelhadas no clinch, e aplicou uma linda queda no americano. Aldo passou a trabalhar no ground and pound e controlou o confronto até o final para sair vitorioso do duelo.



Vitor Petrino é finalizado e perde sua primeira luta no MMA



Terminou de forma inesperada a invencibilidade de Vitor Petrino no MMA. Grande favorito nas bolsas de apostas, o brasileiro começou o combate tomando o centro do octógono e conectando os melhores golpes. No entanto, todo o cenário mudou quando o mineiro aplicou a queda e foi envolvido em uma justa guilhotina encaixada por Anthony Smith, que insistiu na posição e forçou os três tapinhas de Petrino.



Michel Pereira brutaliza e vence Potieria de forma espetacular



Um verdadeiro showman! Assim pode ser definido Michel Pereira. Em ação no card principal do UFC Rio, o "Demolidor" não deu qualquer chance a Ihor Potieria. Versátil e imprevisível em suas ações, o brasileiro levou o ucraniano ao solo após um forte golpe de direita. Na sequência, Pereira deu uma cambalhota e caiu por cima de Potieria, aplicando em seguida uma justa guilhotina em pé, que forçou os três tapinhas do adversário.



Cada vez mais em alta dentro da organização, Michel Pereira emplaca sua oitava vitória consecutiva no Ultimate, sendo a terceira desde que migrou para o peso-médio. Agora, o paraense deve, enfim, ser integrado ao Top 15 do ranking da divisão até 84kg.



Caio Borralho dá show e nocauteia Paul Craig



Esbanjando confiança, Caio Borralho começou a luta partindo para cima de Paul Craig, que por sua vez, tentou levar a luta para o chão. Com as mãos pesadas, o brasileiro manteve a luta em pé e conectou golpes precisos no rosto do escocês. Com sequência de jab e joelhada voadora, o maranhense levou Craig ao chão no segundo assalto, mas ainda assim, quis manter o duelo na trocação, provavelmente sabendo o que viria pela frente.



Logo na sequência, Caio Borralho aplicou mais uma vez duro golpes, e o derradeiro pegou em cheio no escocês, que já caiu nocauteado. Com o grande resultado no UFC Rio, o brasileiro segue invicto na organização, agora com seis vitórias contabilizadas e deve chegar ao Top 10 do ranking peso-médio.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 301

Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado, 04 de maio de 2024



Card principal

Alexandre Pantoja derrotou Steve Erceg por decisão unânime dos jurados

José Aldo derrotou Jonathan Martinez por decisão unânime dos jurados

Anthony Smith finalizou Vitor Petrino com uma guilhotina no R1

Michel Pereira finalizou Ihor Potieria com uma guilhotina no R1

Caio Borralho derrotou Paul Craig por nocaute no R2



Card preliminar

Joanderson Tubarão derrotou Jack Shore por nocaute técnico (interrupção médica) no R2

Iasmin Lucindo derrotou Karolina Kowalkiewicz por decisão unânime dos jurados

Myktybek Orolbai derrotou Elves Brener por decisão unânime dos jurados

Drakkar Klose derrotou Netto BJJ por decisão unânime dos jurados

Maurício Ruffy derrotou Jamie Mullarkey por nocaute técnico no R1

Dione Barbosa derrotou Ernesta Kareckaite por decisão unânime dos jurados

Ismael Marreta derrotou Vinc Pichel por decisão unânime dos jurados

Alessandro Costa derrotou Kevin Borjas por nocaute técnico no R2

