Equipe Team Dikson está pronta para o Coimbra International Cup (Foto: Divulgação)

Publicado 04/05/2024 13:00 | Atualizado 04/05/2024 14:56

Começou a contagem regressiva para o Coimbra International Cup de Jiu-Jitsu - Gi & No-Gi! Marcado para o dia 11 de maio, em Portugal, o evento dá início ao primeiro Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu da ISBJJA - em parceria com a CBJJD - e teve suas inscrições prorrogadas até segunda-feira (6), no site www.isbjj.com.



A expectativa é que centenas de atletas e diversas equipes entrem em ação no Pavilhão Multiesportivo Dr. Mário Mexia, entre elas a Team Dikson / Studio 7.7, liderada pelo faixa-preta Diego Dikson.



"Estamos motivados para as próximas competições. Tivemos um 2023 com muitos campeonatos internacionais, títulos individuais na França, Espanha, Inglaterra e em eventos nacionais. E para este ano queremos aumentar o nosso número de competidores, chegando com força no Coimbra International Cup em busca de bons resultados", afirmou.