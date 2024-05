Daniel 220v segue vencendo e brilhando - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Daniel 220v segue vencendo e brilhando (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 02/05/2024 14:00 | Atualizado 02/05/2024 17:57

Maior evento de lutas casadas de Jiu-Jitsu do Amazonas e um dos principais do Brasil, o Majestic BJJ realizou sua quarta edição na última quarta-feira (1), em Manaus, com um card repleto de bons confrontos.



Com a proposta de divulgar a cultura amazonense, o Majestic BJJ 4 também contou com shows ao vivo, espaço para parceiros - como a MasterFrigo -, praça de alimentação, transmissão internacional, e claro, fortes emoções. Na luta principal, Alle Mousse derrotou Otávio Nalati por decisão dos árbitros para conquistar o cinturão absoluto da organização.

Ainda nos duelos mais importantes, Nathannael Jackson derrotou Rodrigo Otávio por uma vantagem para sagrar-se campeão até 60kg em combate que pegou fogo, Luis Neto finalizou Carlos Galvão e Fredson Alves, também por finalização, bateu Alcenor Alves.João Paulo, CEO do Majestic BJJ e que atuou como apresentador, celebrou o sucesso do show: "Depois de um ano, retornamos com mais um grande evento, lindo. Criamos coragem, crescemos e vamos pra cima do mundo todo, porque se as pessoas acham que o Amazonas só produz campeões de Jiu-Jitsu, não, produzimos também um evento campeão".Entre as mulheres, o destaque ficou por conta do triunfo, de virada, de Juliana Aleixo sobre Maysa Ladislau. Já no kids, brilho da promessa Daniel 220v, que finalizou André Presidente no arco e flecha, além de Pietro Baseggio, que superou José Felipe, entre outros jovens."Estou muito feliz de competir em Manaus-AM, pude conhecer um pouco da nata do Jiu-Jitsu, fiz uma luta muita dura contra o Presidente, menino daqui que ganha tudo, mas graças a Deus cheguei, venci e agora é pensar nos próximos desafios", celebrou Daniel.Alle Mousse, que venceu Otávio Nalati no combate principal, agradeceu à sua equipe, Nabil JJ, e a torcida: "O sentimento é de dever cumprido. Foram meses de treino, dedicação e lutar com o Natali é uma guerra. Só respeito por ele, mas ganhar dentro de casa, com a torcida do lado, família, é diferente", encerrou.Alle Mousse derrotou Otávio NalatiNathannael Jackson derrotou Rodrigo OtávioLuis Neto derrotou Carlos GalvãoFredson Alves derrotou Alcenor AlvesJuliana Aleixo derrotou Maysa LadislauGuilherme Carvalho derrotou Andrey CostaMustang Machine derrotou Cordeiro MotaRafael Campos derrotou Paulo CastroErik Alencar derrotou Cláudio VacaroDaniel 220v derrotou André PresidentePietro Baseggio derrotou José FelipeRobertinha derrotou Eduarda SoaresMaria Fernanda derrotou Maria ClaraThayla Bruna derrotou Gabriela LadislauJoão Ricardo derrotou Samuel Capitão