Coimbra International Cup de Jiu-Jitsu terá duelos com e sem quimono (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 02/05/2024 08:00 | Atualizado 02/05/2024 14:55

No próximo dia 11 de maio, Portugal receberá a primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu da ISBJJA - organizado em parceria com a CBJJD -, batizado de Coimbra International Cup e repleto de expectativa.



Recheado de atrações, o campeonato contará com Festival Kids, diversos desafios, disputas com quimono e também No-Gi. E pelas inscrições, abertas no site www.isbjj.com - e com vagas limitadas -, os duelos sem pano prometem fortes emoções.



"O sem quimono ou grappling vem crescendo muito, teve uma alta procura no Coimbra International Cup e queremos acompanhar as tendências, oferecendo aos atletas um evento com estrutura, organização e duelos de alto nível", afirmou o presidente Rogério Gavazza.