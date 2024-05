Otávio Nalati x Alle Mousse vão disputar cinturão absoluto no Majestic BJJ 4 - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Otávio Nalati x Alle Mousse vão disputar cinturão absoluto no Majestic BJJ 4 (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 30/04/2024 12:00 | Atualizado 30/04/2024 22:08

Marcada para esta quarta-feira, dia 1º de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus-AM, a 4ª edição do Majestic BJJ prevê uma alta expectativa de público local, nacional e internacional acompanhando o evento, atualmente o maior de lutas casadas de Jiu-Jitsu do Amazonas e um dos principais do Brasil.



A pesagem oficial - com coletiva de imprensa - aconteceu hoje (30/04), no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas, reunindo os atletas que entrarão em ação e a organização do evento.



“Teremos espaço para toda a família, para vendas e negócios. Além, é claro, da área de lutas. Outra grande inovação do MBC4 é quanto ao aquecimento dos atletas, no qual vamos ter fisioterapeutas cuidando de todos. Serão espaços amplos para que os profissionais auxiliem preventivamente todos os participantes das lutas”, informou João Paulo Vieira, organizador do Majestic BJJ.