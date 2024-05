Atletas prometem um show de MMA na luta principal do LFA 183F - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/04/2024 16:00 | Atualizado 30/04/2024 18:11

Naizi Cantanhede e Yasmin Guimarães serão as protagonistas do LFA 183, que acontece nesta sexta-feira (3/05), no Complexo Ribalta, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em meio a semana do UFC Rio, marcado para o dia seguinte, no mesmo bairro. Por conta disso, as pesos-palhas mostram-se ainda mais empolgadas para darem um verdadeiro show.



"Deus abriu as portas do LFA para que todos vejam o meu trabalho. Saber que os executivos do UFC devam estar na plateia torna tudo ainda mais emocionante, especial. Deus abrirá portas para mim e eu me esforçarei para mostrar todo meu trabalho fazendo a minha parte no cage do LFA183, porque quem começou a boa obra, é fiel para cumprir", destacou Cantanhede.



Invicta, com sete vitórias em sete lutas, a paraense de Castanhal espera por uma guerra contra a adversária.



"Eu estou muito bem preparada, nunca treinei tanto para um combate, então o público pode esperar um grande show. A Yasmin é uma atleta duríssima, para mim vai ser uma experiência de uma grande guerra, bem no estilo que eu gosto", projetou a lutadora.



Em relação à luta na semana do UFC no Brasil, Yasmin Guimarães também garante estar preparada não apenas para vencer, como também convencer.



"Tenho muita fé e trabalhei duro junto a toda a minha equipe durante anos para uma oportunidade como esta, treinei para vencer e convencer. Só não será a minha hora se não for da vontade de Deus, porque no que depender de mim, estou pronta para provar que mereço a oportunidade", garantiu.



Lutando "em casa", a carioca não espera um desafio fácil contra a paraense. "Sou uma striker técnica, fria e agressiva, procuro sempre praticar o MMA na luta e fico ligada nas oportunidades que aparecerem para terminar a luta antes dos rounds. Estou esperando uma guerra das boas, ela é uma adversária dura, porém nunca lutou com alguém igual a mim", avisou.