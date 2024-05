Duelos de alto nível agitaram o 1º Campeonato Pan Americano de Parajiu-Jitsu - (Foto: FBJJP)

Duelos de alto nível agitaram o 1º Campeonato Pan Americano de Parajiu-Jitsu (Foto: FBJJP)

Publicado 01/05/2024 08:00 | Atualizado 01/05/2024 18:56

Nos dias 20 e 21 de abril, Manaus se tornou o centro do universo do Parajiu-Jitsu panamericano. No fim de semana em questão, a capital do Amazonas recebeu paratletas de todo o continente para competir no mais alto nível em dois dias de muita ação e com diversos destaques brasileiros.



Sediado no Centro de Convenções Vasco Vasques, o 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu da FBJJP - Federação presidida por Elcirley Luz Silva - contou com representantes de vários países da América do Sul, e como previsto, consagrou o Brasil como principal campeão, com 60 medalhas de ouro, 55 de prata e 32 de bronze. Na segunda posição veio a Venezuela, com o Chile em terceiro.

Leia Mais Naizi Cantanhede e Yasmin Guimarães projetam guerra no LFA 183; veja

Majestic BJJ 4 chega com grandes lutas e alcance internacional em Manaus-AM

Debate sobre a regulamentação da profissão do professor de artes marciais chega à Brasília

Presidente do Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA) e fundador da Federação Amazonense de Parajiu-Jitsu, Jonathas Candido Machado destacou o sucesso da competição:



“O Pan Americano de Parajiu-Jitsu no Amazonas foi uma experiência incrível! Fiquei impressionado com a organização do evento e o talento dos atletas. O legado que vai ficar é o fortalecimento do esporte adaptado na região, promovendo inclusão e superação. Para 2025, espero ver ainda mais participantes, apoio governamental e visibilidade internacional para o Parajiu-Jitsu".



Já Leandro Lucas Alves, presidente da Federação Amazonense de Parajiu-Jitsu e Conselheiro Estadual da Pessoa com Deficiência no Amazonas, citou o compromisso do estado com o paradesporto:



"O campeonato foi um marco na história do paradesporto no estado do Amazonas, exaltando a importância da inclusão bem como o alto nível dos paratletas em suas classificações funcionais, evento este realizado com excelência pela FBJJP, já confirmado no calendário como oficial no estado do Amazonas, ratificando sempre o seu compromisso e divulgando o paradesporto com ferramenta de inclusão social". Presidente do Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA) e fundador da Federação Amazonense de Parajiu-Jitsu, Jonathas Candido Machado destacou o sucesso da competição:“O Pan Americano de Parajiu-Jitsu no Amazonas foi uma experiência incrível! Fiquei impressionado com a organização do evento e o talento dos atletas. O legado que vai ficar é o fortalecimento do esporte adaptado na região, promovendo inclusão e superação. Para 2025, espero ver ainda mais participantes, apoio governamental e visibilidade internacional para o Parajiu-Jitsu".Já Leandro Lucas Alves, presidente da Federação Amazonense de Parajiu-Jitsu e Conselheiro Estadual da Pessoa com Deficiência no Amazonas, citou o compromisso do estado com o paradesporto:"O campeonato foi um marco na história do paradesporto no estado do Amazonas, exaltando a importância da inclusão bem como o alto nível dos paratletas em suas classificações funcionais, evento este realizado com excelência pela FBJJP, já confirmado no calendário como oficial no estado do Amazonas, ratificando sempre o seu compromisso e divulgando o paradesporto com ferramenta de inclusão social".

Davi faturou um ouro e uma prata na competição (Foto: Divulgação)

Jovem Davi Emanuel brilha



Aos 9 anos, o faixa-amarela Davi Emanuel foi um dos destaques do evento. Natural de Barra do Garças, no Mato Grosso, Davi nasceu com malformação congénita (sem o braço esquerdo e a perna direita) e foi adotado aos três meses. Antes de conhecer a arte suave, ele vinha sofrendo com crises de ansiedade, porém, tudo mudou depois de pisar no tatame pela primeira vez.



No 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu da FBJJP, o jovem conquistou a medalha de ouro com quimono e a prata No-Gi: "Foi um campeonato incrível! O pódio estava adaptado para 29 classificações do paradesporto e essa competição só me deixou mais animado para os próximos desafios", celebrou Davi. Aos 9 anos, o faixa-amarela Davi Emanuel foi um dos destaques do evento. Natural de Barra do Garças, no Mato Grosso, Davi nasceu com malformação congénita (sem o braço esquerdo e a perna direita) e foi adotado aos três meses. Antes de conhecer a arte suave, ele vinha sofrendo com crises de ansiedade, porém, tudo mudou depois de pisar no tatame pela primeira vez.No 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu da FBJJP, o jovem conquistou a medalha de ouro com quimono e a prata No-Gi: "Foi um campeonato incrível! O pódio estava adaptado para 29 classificações do paradesporto e essa competição só me deixou mais animado para os próximos desafios", celebrou Davi.