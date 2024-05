Nego Di e Wanderlei Silva podem se enfrentar em confronto no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 02/05/2024 11:00

Se depender da vontade do humorista Nego Di, o duelo no Boxe contra a lenda do MMA Wanderlei Silva irá acontecer. O caminho entre os agora desafetos se cruzou após o ex-BBB revelar que já foi sondado por alguns eventos, entre eles o Fight Music Show, para realizar um confronto na nobre arte, onde contou que teria interesse em enfrentar um lutador profissional já veterano. Foi quando surgiu a figura do "Cachorro Louco", que se candidatou para enfrentar o gaúcho, e desde então os rivais seguem trocando povoações pela internet.

Desta vez, Nego Di usou seu Instagram para contar que já iniciou os treinos, focados inicialmente em seu preparo físico, onde revelou já ter perdido cinco quilos. O humorista em tom ríspido, garantiu que tem qualidade no Boxe e quer apostar R$ 100 mil contra qualquer que acredita que ele não seja capaz de vencer Wanderlei Silva, a quem se referiu como "velho vagabundo""Essa semana eu vou pegar firme no meu treino de Boxe, tenho uma luta pela frente e sei que não vai ser fácil. Eu vou me dedicar, focar muito, e ficar um tempo treinando. Ainda vou fazer musculação, emagrecer, hipertrofiar, treinar bastante e a mão vai entrar. E aí, velho vagabundo, está treinando ou não está? Eu estou. Já perdi cinco quilos desde que comecei a focar, desde que você veio falar merd* e me desafiar. Essa semana vamos afunilar no Boxe, ai você vai ver o que vai acontecer contigo, já que você está achando que porque você é lutador, que você tantos anos de luta, não tem essa história", declarou Nego Di, que seguiu:"Negrão raiz., 1 metro e 90 de altura, 110kg, e mão dentro da cara. Para vocês entenderem o nível da minha autoconfiança estou aceitando apostas de qualquer um só que eu quero apostar no mínimo R$ 100 mil. De R$ 100 mil pra cima eu estou apostando com qualquer um de vocês que acha que eu não vou ganhar, que não acredita Para vocês entenderem o nível do treino que eu estou fazendo da qualidade que tenho no Boxe que vocês não conhecem, e porque eu sei que o Vanderlei está velho e acabou e não segurar. É só mata-cobra", finalizou o humorista.Vale lembrar que Wanderlei Silva tem sido constantemente desafiado por Vitor Belfort para um confronto no Boxe, caso o carioca não consiga enfrentar Acelino Popó Freitas. Wand chegou a ter uma luta marcada contra o fisiculturista Felipe Franco, mas devido aos compromissos na agenda de Franco, que também é Deputado Estadual, o confronto foi adiado e ainda não foi remarcado. Por sua vez, Nego Di tem 29 anos, nove milhões de seguidores no Instagram e não tem experiência em esportes de combate.