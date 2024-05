Ricardo Yoshito (ao centro) vem colecionando títulos - (Foto: IBJJF)

Ricardo Yoshito (ao centro) vem colecionando títulos (Foto: IBJJF)

Publicado 02/05/2024 09:00

Promessa do Jiu-Jitsu e multicampeão kids, Ricardo Yoshito voltou a brilhar no último sábado (27). Atual campeão do Europeu e do Pan, o faixa-azul juvenil - novo patrocinado da MasterFrigo - conquistou o ouro duplo no Oklahoma City Open da IBJJF, nos Estados Unidos, ao vencer a divisão dos penas e o absoluto.



Aos 16 anos, Ricardo Yoshito é natural de Manaus, no Amazonas, onde representava a White House Jiu-Jitsu School - equipe referência na formação de jovens -, mas em 2022 se mudou para aArt of Jiu-Jitsu (AOJ), liderada pelos irmãos Guilherme e Rafael Mendes, em busca de melhores oportunidades.

A mudança de time, inclusive, foi apontada por Ricardo Yoshito como o momento mais difícil da sua carreira. Hoje, porém, ele vem colhendo os frutos dessa decisão.



"Mudar para a AOJ foi o mais difícil na minha carreira até agora. Senti um pouco a cultura diferente, a língua, muitas viagens e ficar longe dos meus pais, mas consegui me acostumar e tudo melhorou", relembrou o jovem, que completou:



"Por outro lado, tenho a honra de poder conviver com inúmeros ídolos que tive durante a minha carreira. Desde criança eu conheci o Meyram (Maquiné), meu conterrâneo e que tem um jogo bonito, pra frente, então eu lembro de assistir às lutas dele. Já na AOJ eu tenho os irmãos Mendes, que são meus professores e ídolos. Gosto de ver lutas antigas deles, praticar o que aprendo nos treinos. E me inspiro também nos meus parceiros, vários craques, campeões mundiais, como o Tainan Dalpra, Jonathan Alves, Gustavo Ogawa, entre outros".



Sobre os seus planos para o futuro, o faixa-azul juvenil, como todo atleta de Jiu-Jitsu, sonha em chegar na preta e ser campeão mundial: "Gosto de dividir o meu futuro em três partes, no curto, médio e longo prazo. A curto, este ano e durante as faixas coloridas, quero continuar o trabalho que venho fazendo desde criança que é evoluir e chegar bem na preta. A médio, quando estiver no meu auge, ser campeão mundial como faixa-preta e, se Deus quiser, um dia Hall da Fama. E a longo prazo, quando me aposentar como atleta, trabalhar com business, minha marca e ter a minha própria academia".



Gui Mendes, Ricardo Yoshito e Tainan Dalpra na AOJ (Foto: Divulgação)

Mentor de Ricardo Yoshito atualmente ao lado do irmão, Guilherme Mendes elogiou a evolução do jovem desde que ele chegou na Art of Jiu-Jitsu, no ano passado. No período em questão, o manauara faturou inúmeros títulos, entre eles alguns dos mais importantes da modalidade.



"O Ricardo chegou na AOJ com uma base forte da White House Jiu-Jitsu School e mudou no momento perfeito, em busca de uma diversidade maior de parceiros de treinos, uma plataforma que o colocaria mais próximo da mídia e novas oportunidades. Ele sabia que aqui poderia potencializar o seu trabalho. A chegada foi com 13 anos, como faixa-laranja, a princípio focamos na sua integração com o sistema técnico da equipe, mas o repertório que ele já tinha ajudou muito, além dos resultados positivos nas competições. Ele está na sua melhor fase e sabemos que a partir de agora é crescimento contínuo até chegar na faixa preta".



Multicampeão e um dos grandes nomes da sua geração, Gui Mendes ainda destacou as qualidades do seu pupilo e como vem trabalhando para aprimorá-las ainda mais: "Ele é um atleta explosivo e criativo, isso faz com que os movimentos fiquem mais bonitos e atrai atenção. O maior objetivo sempre foi unir essas qualidades com eficiência e precisão, e estamos chegando lá bem rápido. Os ataques de finalização dele estão cada vez mais justos, a passagem de guarda mais forte e não percam a chance de assisti-lo no Mundial, com certeza vocês vão gostar", encerrou o faixa-preta.



Maior torneio da modalidade, o Mundial de Jiu-Jitsu 2024 da IBJJF está marcado entre 29 de maio e 2 de junho, em Long Beach, na Califórnia (EUA), e contará com a presença de Ricardo Yoshito, outras promessas e muitos nomes consagrados em ação.

