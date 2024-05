Luta principal foi confirmada para o LFA 183 - (Foto: Luringa)

Publicado 02/05/2024 16:00 | Atualizado 02/05/2024 16:31

Protagonistas do LFA 183, que acontece nesta sexta-feira (3/05), no Complexo Ribalta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, as pesos-palhas Naizi Cantanhede e Yasmin Guimarães passaram pelo desafio da balança, na pesagem oficial, realizada nesta quinta (2), e confirmaram a luta principal da edição.



"Vamos para mais uma grande edição do LFA no Rio de Janeiro, ainda mais especial por ser uma das atrações desta espécie de semana do MMA na Cidade Maravilhosa. A expectativa é para grandes lutas e ainda mais visibilidade para os lutadores que terão o privilégio de entrar em ação", destaca Rafael Feijão, presidente do LFA na América do Sul.