Vitor Petrino terá o apoio de Cristiano Marcello e da CMSystem - (Foto: Divulgação)

Vitor Petrino terá o apoio de Cristiano Marcello e da CMSystem(Foto: Divulgação)

Publicado 03/05/2024 15:00 | Atualizado 03/05/2024 17:16

Com um cartel perfeito de 11 vitórias em 11 lutas, com direito a três nocautes, o meio-pesado Vitor Petrino terá, neste sábado (4/05), no UFC 301, no Rio de Janeiro, seu maior desafio na carreira até aqui. O desafio é contra o experiente e ex-desafiante ao cinturão da categoria Anthony Smith. Treinador do brasileiro, Cristiano Marcello comentou sobre a expectativa para o confronto.



"É um adversário que pode nos elevar a outro nível. É um cara duro, experiente, tem o nosso respeito fora do octógono, mas quando a porta fechar o Vitor não vai respeitar e vai para cima. Como técnico, vejo diariamente a maturidade do Vitor, o comprometimento. Sabemos que esta luta pode levá-lo a voos mais altos", destacou o líder da CMSystem.