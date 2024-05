José Aldo pode fazer sua luta de despedida no card do UFC Rio, neste sábado (4) - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 03/05/2024 10:00

Após quase dois anos inativo do MMA, José Aldo fará seu retorno no próximo sábado (4), no co-main event do UFC Rio, quando terá pela frente o atleta Jonathan Martinez, em duelo válido pela categoria peso-galo. Em sua última luta do atual contrato com o Ultimate, o ex-campeão peso-pena pode fazer a sua despedida do MMA lutando "em casa", mas o próprio "Campeão do Povo" admite uma certa indefinição em relação ao seu futuro.



Em entrevista aos jornalistas durante Media Day realizado na última quarta-feira (1º), José Aldo voltou a dizer que chegou até mesmo a receber uma proposta para renovar seu contrato com o UFC para seguir lutando pela organização. No entanto, o brasileiro deixou claro mais uma vez que quer avaliar o seu desempenho contra Martinez no próximo sábado antes de tomar qualquer decisão sobre o seu futuro no MMA e, consequentemente, no Ultimate.



"Primeiro o meu plano é fazer essa luta (no UFC Rio), e depois da minha apresentação eu vejo como eu vou estar, né, onde que eu posso me colocar. No começo das nossas conversas, a gente teve a possibilidade, sim, de renovar (o contrato), era uma coisa que o Dana (White) queria, pelo fato dele não querer que eu fizesse só essa luta e depois pudesse ir para qualquer outro lugar", disse José Aldo, que seguiu:



"Mas eu acho que não (sobre renovar antes do UFC Rio), eu prefiro fazer por partes. Não estou pensando em dinheiro ou qualquer coisa. Eu quero, sim, lutar e fazer uma ótima apresentação, para daí a gente ter noção de onde eu estou. Quando eu parei, logo me ofereceram lutas, para eu ir para outras organizações com ótimos (valores), até mesmo mais do que eu ganhava no Ultimate, mas não, nunca foi sobre isso, mas sim a vontade de ser campeão", finalizou.