Charles do Bronx comentou sobre seu futuro na divisão dos leves (Foto: UFC)

Publicado 05/05/2024 12:00

A derrota sofrida para Arman Tsarukyan no UFC 300, no último mês de abril, já é passado para Charles do Bronx. O ex-campeão peso-leve do Ultimate foi um dos convidados pela organização para participar da "Fight Week" do UFC 301, onde revelou que já definiu com a equipe seus próximos passos na carreira.



Do Bronx falou, em entrevista à TATAME, que saiu de sua última luta sem sofrer qualquer tipo de lesão e que já está de volta aos treinos, e depois de uma conversa com seus treinadores, projetou seu retorno para o início do segundo semestre deste ano.



"Na realidade, eu saí da luta sem ter suado. Eu tive apenas um corte e ferida que nasceu depois na minha perna. Estou 100% de volta, treinando, me dedicando e esperando a minha próxima oportunidade. Depois do UFC 300, eu disse para o Diego (Lima, seu treinador) que queria lutar em junho, mas aí a gente pensou que julho ou agosto é o tempo certo de lutar", declarou Charles do Bronx, que seguiu:



"A categoria está muito difícil, e com todo respeito aos outros lutadores, eu não quero ser o lutador que vai olhar para trás na divisão, e sim para frente. A categoria está meio complicada, então vou deixar o Diego e o Macaco (Jorge Patino) quebrarem a cabeça para ver qual é o nosso próximo passo", finalizou o paulista.