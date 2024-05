José Aldo terá Jonathan Martinez pela frente no co-main event do UFC Rio - (Foto: Divulgação/UFC)

José Aldo terá Jonathan Martinez pela frente no co-main event do UFC Rio (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 04/05/2024 15:00 | Atualizado 04/05/2024 15:04

Cercado de expectativa por parte dos fãs brasileiros de MMA, o UFC Rio acontece neste sábado (4), no Rio de Janeiro. Na luta principal da noite, o atual campeão peso-mosca da organização, Alexandre Pantoja, fará seu primeiro duelo pelo Ultimate lutando no Brasil. Em sua segunda defesa de cinturão, o lutador de Arraial do Cabo (RJ) terá pela frente o australiano Steve Erceg, que tentará estragar a festa do brasileiro para se tornar o novo campeão.



No co-main event do UFC Rio, após quase dois anos afastado do MMA, José Aldo retorna ao cage do Ultimate para uma possível despedida do esporte onde tanto conquistou. Deixando claro que ainda há uma possibilidade de seguir na organização, o "Campeão do Povo" vai encarar o norte-americano Jonathan Martinez em combate válido pela divisão peso-galo.



O card principal do UFC Rio ainda contará com Vitor Petrino, Michel Pereira e Caio Borralho enfrentando Anthony Smith, Ihor Potieria e Paul Craig, respectivamente. Já o card preliminar contará com oito duelos, todos eles envolvendo brasileiros.



Pantoja coloca cinturão em jogo contra australiano



Campeão peso-mosca desde julho de 2023, Alexandre Pantoja fará sua segunda defesa de cinturão diante do australiano Steve Erceg, 10° colocado no ranking, que possui apenas três lutas na organização.



O lutador brasileiro é conhecido pelo seu Jiu-Jitsu de alto nível, que o fez conquistar duas das suas últimas quatro vitórias por finalização. Embalado por cinco triunfos consecutivos, o atleta de Arraial do Cabo promete empolgar o público presente na Farmasi Arena.



Contratado pelo Ultimate em 2023, Erceg conquistou uma rápida ascensão na organização até a disputa de cinturão peso-mosca. Após bater David Dvorak, Alessandro Costa e Matt Schnell, o australiano irá desembarcar em território neste sábado para a maior luta de sua carreira.

Alexandre Pantoja vai liderar o card do UFC Rio em disputa de cinturão contra Steve Erceg (Foto: Divulgação/UFC)

Em possível despedida do MMA, José Aldo encara Martinez



Primeiro campeão peso-pena e maior vencedor de lutas valendo o cinturão na categoria (oito), José Aldo retorna ao Octógono após 21 meses. Novamente como peso-galo, o “Rei do Rio” promete mostrar a sua tradicional trocação afiada e o seu alto índice de defesas de queda (92%) para empolgar o público carioca com mais uma vitória em casa.



Atual 13° colocado no ranking dos galos, Jonathan Martinez chega à Cidade Maravilhosa ostentando um ótimo retrospecto de seis vitórias consecutivas. Com quatro triunfos por nocaute na companhia, o norte-americano garantiu que não irá se intimidar diante do maior rival que já enfrentou.

Outras atrações do card principal do UFC Rio



Uma das principais revelações do MMA brasileiro nos últimos anos, Vitor Petrino faz o seu primeiro confronto após entrar no ranking dos meio-pesados. Invicto na carreira com 11 vitórias, o produto do Dana White’s Contender Series alia uma trocação perigosa com um jogo de luta agarrada bastante eficiente. Seu adversário neste sábado será o ex-desafiante ao cinturão da categoria, Anthony Smith, que é conhecido por ser um atleta com a “mão pesada” e pelo alto índice de triunfos pela via rápida: 34 dos seus 37 resultados positivos como profissional vieram por nocaute ou finalização.



Michel Pereira busca dar sequência ao seu excelente retrospecto de sete vitórias consecutivas, duas desde que migrou para o peso-médio. Almejando o Top 15 da categoria, o “Paraense Voador” possui uma trocação perigosa e pouco ortodoxa, com a capacidade de produzir golpes de ângulos e locais inusitados aliados com um Jiu-Jitsu eficiente, quando necessário. Especialista na luta em pé, Ihor Potieria é mais um produto do Dana White’s Contender Series que vem se destacando na organização. Dos cinco compromissos do ucraniano na companhia, quatro terminaram por nocaute ou finalização.



Oficialmente um ranqueado do peso-médio, na 14ª colocação, Caio Borralho quer seguir com sua trajetória de vitórias para poder se aproximar da elite da categoria. O atleta da The Fighting Nerds é conhecido por ser um lutador inteligente dentro do octógono, sabendo mesclar bem a luta em pé e o jogo de solo. “The Natural” está invicto em cinco lutas na organização. Seu oponente no UFC Rio, Paul Craig possui um jiu-jítsu de alto nível, que o ajudou a conquistar 13 de suas 17 vitórias na carreira. Apesar de estar com três derrotas em suas últimas quatro lutas, o escocês já bateu grandes nomes, como os ex-campeões Jamahal Hill e Maurício Shogun em seus oito anos de UFC.



Brasileiros em peso no card preliminar do UFC Rio



Ao todo, oito lutas serão realizadas no card preliminar do UFC Rio. No peso-pena, embalado por quatro vitórias seguidas, Joanderson Tubarão terá pela frente o galês Jack Shore. No peso-palha, a cearense Iasmin Lucindo, que vem de dois triunfos em sequência, vai encarar a experiente polonesa Karolina Kowalkiewicz. Já nos meio-médios, Elves Brenner, que está invicto no Ultimate, com três resultados positivos, enfrenta o quirguistanês Myktybek Orolbai, que vai fazer sua segunda luta na organização.



Nos leves, vindo de triunfo sobre Clay Guida, o experiente Joaquim "Netto BJJ" Silva encara Drakkar Klose. Na mesma categoria, Maurício Ruffy, atleta da Fighting Nerds, estreia no UFC enfrentando o australiano Jamie Mullarkey. Antes disso, Dione Barbosa, Ismael Bonfim e Alessandro Costa também entram em ação no UFC Rio para duelos diante de Ernesta Kareckaite, Vinc Pichel e Kevin Borjas, respectivamente.



CARD COMPLETO:



UFC 301

Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado, 04 de maio de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Steve Erceg

Peso-pena: José Aldo x Jonathan Martinez

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Vitor Petrino

Peso-médio: Michel Pereira x Ihor Potieria

Peso-médio: Paul Craig x Caio Borralho



Card preliminar (19h, horário de Brasília)

Peso-galo: Joanderson Tubarão x Jack Shore

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Peso-meio-médio: Elves Brener x Myktybek Orolbai

Peso-leve: Netto BJJ x Drakkar Klose

Peso-leve: Maurício Ruffy x Jamie Mullarkey

Peso-mosca: Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

Peso-leve: Ismael Marreta x Vinc Pichel

Peso-mosca: Alessandro Costa x Kevin Borjas

