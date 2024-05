Felipe Melo e Bruno Spindel se mostraram insatisfeitos com a arbitragem no último sábado (4) - Arte / Lucas Merçon / Fluminense e Reprodução / SporTV

Felipe Melo e Bruno Spindel se mostraram insatisfeitos com a arbitragem no último sábado (4)Arte / Lucas Merçon / Fluminense e Reprodução / SporTV

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) emitiu um comunicado neste domingo (5) que acionará o STJD para pedir punições ao zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, e Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, por conta de suas declarações referentes à arbitragem no último sábado (4).

"O que nós da Abrafut estamos vendo é um cenário casa vez mais injusto contra a arbitragem. Nossos árbitros estão sendo usados como nuvem de fumaça para cobrir a responsabilidade dos times pelos erros de seus jogadores. Na finalidade de colocá-los como vítimas, acusam e responsabilizam a arbitragem. Porém, não reconhecem que as falhas dos seus jogadores, como também o comportamento em campo dos mesmos e da comissão técnica das equipes, têm papel fundamental e essencial para o bom andamento do jogo", afirmou a Abrafut.

partida contra o Atlético-MG. Após ser penalizado, o zagueiro tricolor endossou o discurso de John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, que tem afirmado veementemente que há manipulação no futebol brasileiro. Felipe Melo se revoltou com o árbitro Raphael Claus após receber um cartão amarelo durante a. Após ser penalizado, odono majoritário da SAF do Botafogo, que tem afirmado veementemente que há manipulação no futebol brasileiro.

entre Flamengo e Bragantino. Ao reclamar dos lances polêmicos envolvendo a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli, o dirigente afirmou que "quem reclama de fraude, roubo e manipulação está sendo beneficiado pelos árbitros". Bruno Spindel também se revoltou com a arbitragem de sua partida,. Ao reclamar dos lances polêmicos envolvendo a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli, o

Confira na íntegra o comunicado da Abrafut:

"No último sábado, 04/05/24, posteriormente à partida entre Fluminense X Atlético Mineiro , após receber um cartão amarelo devidamente aplicado pelo árbitro Raphael Claus, insatisfeito, em tom de reclamação e acusação, o jogador Felipe Melo disse: 'John Textor tem razão'. Essa frase remete à várias acusações infundadas vindas do dono do Botafogo, que tem feito um movimento levando a suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro.



Outra acusação que também não pode passar é a do diretor do Flamengo, Bruno Spindel. No jogo Bragantino X Flamengo, se revoltou contra a atuação do árbitro Paulo Zanovelli dizendo que o Flamengo está sendo prejudicado e que a arbitragem favorecerá o clube que acusá-la de roubo, fraude, assalto, colocando pressão nos árbitros e dessa forma garantindo resultado favorável à sua equipe.



O que nós da ABRAFUT estamos vendo é um cenário casa vez mais injusto contra a arbitragem. Nossos árbitros estão sendo usados como nuvem de fumaça para cobrir a responsabilidade dos times pelos erros de seus jogadores. Na finalidade de colocá-los como vítimas, acusam e responsabilizam a arbitragem. Porém, não reconhecem que as falhas dos seus jogadores, como também o comportamento em campo dos mesmos e da comissão técnica das equipes, têm papel fundamental e essencial para o bom andamento do jogo.



Vai ser impossível termos um futebol de qualidade tanto para os membros que trabalham nessa modalidade, quanto para os torcedores e espectadores se todas as insatisfações forem justificadas pela injusta desconfiança, descrença, suspeita e incredulidade em cima do trabalho da arbitragem.



A ABRAFUT, em defesa dos seus árbitros, entrará com uma notícia de infração no STJD."