Max Verstappen conquistou a pole no GP de Miami - Jim Watson / AFP

Publicado 04/05/2024 22:11

Rio - Max Verstappen conquistou a pole position pela 6ª vez consecutiva na temporada e vai largar na frente no GP de Miami. O tricampeão mundial de Fórmula 1 anotou o tempo de 1m27s241 e ficou 0s141 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Carlos Sainz, também da Ferrari, e Sergio Perez, companheiro de equipe do holandês na Red Bull, completam a segunda fileira do grid.

Verstappen é o único piloto que conquistou pole positions na temporada de 2024. Foi a 38ª pole na carreira do tricampeão, que é o quinto piloto na história que mais vezes largou na primeira fila do grid. No fim de semana em Miami, o holandês liderou o treino livre, foi pole e venceu a corrida sprint, além de conquistar a pole da corrida principal.

A Mercedes reagiu depois de decepcionar na corrida sprint e conseguiu colocar os dois pilotos entre os dez melhores — George Russell ficou em sétimo e Lewis Hamilton em oitavo. Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, Nico Hulkenberg, da Haas, e Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, completaram o top 10. Já Daniel Ricciardo, que foi o quarto na sprint, classificou em 18º lugar.

Classificação do GP de Miami:

1 - Max Verstappen (RBR)

2 - Charles Leclerc (Ferrari)

3 - Carlos Sainz (Ferrari)

4 - Sergio Pérez (RBR)

5 - Lando Norris (McLaren)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

7 - George Russell (Mercedes)

8 - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 - Nico Hulkenberg (Haas)

10 - Yuki Tsunoda (RB)

11 - Lance Stroll (Aston Martin)

12 - Pierre Gasly (Alpine)

13 - Esteban Ocon (Alpine)

14 - Alexander Albon (Williams)

15 - Fernando Alonso (Aston Martin)

16 - Valtteri Bottas (Sauber)

17 - Logan Sargeant (Williams)

18 - Daniel Ricciardo (RB)

19 - Kevin Magnussen (Haas)

20 - Guanyu Zhou (Sauber)