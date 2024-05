Renato Augusto marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/05/2024 18:26

Rio - Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2 na tarde deste sábado (4) , no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Tricolor abriu dois gols de vantagem no placar com Germán Cano e Renato Augusto, mas viu os mineiros empatarem na reta final da partida com dois gols de Eduardo Vargas.