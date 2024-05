Marcelo voltou a ser titular do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/05/2024 19:17

ceder o empate em 2 a 2 ao Atlético-MG, neste sábado (4), em Cariacica, após abrir dois gols de vantagem. Após a partida, o craque tricolor destacou que a equipe teve boa atuação na maior parte do tempo, mas admitiu que as falhas foram grandes. Rio - Coube ao lateral Marcelo tentar encontrar os motivos que fizeram o Fluminense. Após a partida, o craque tricolor

"É difícil (falar), a gente está numa situação que é ruim. Acho que hoje foi um dos nossos melhores jogos. Infelizmente, (mesmo) quando a gente joga bem, o resultado não veio num jogo desse. Mas não tem muito o que falar, já falamos bastante, mas estamos devendo. É trabalhar para melhorar e errar o menos possível. Infelizmente, a gente errou em algumas ocasiões e acabou saindo com empate. A gente estava controlando o jogo todo o momento. Poderíamos ter feito mais gols também e não fizemos. E o futebol é assim... Pensando bem, porque eles tiveram algumas outras ocasiões, de repente o empate foi até melhor. Porque poderíamos ter perdido", disse o camisa 12.

Marcelo ainda concordou com o que foi dito pelo técnico Fernando Diniz antes da partida, de que o Fluminense precisa deixar 2023 para trás.



Marcelo ainda concordou com o que foi dito pelo técnico Fernando Diniz antes da partida, de que o Fluminense precisa deixar 2023 para trás.

"É dessa forma que a gente trabalha e tenta ganhar todos os jogos. Mas infelizmente a gente não pode ganhar todos os jogos. A gente tá numa situação que ainda está no início do campeonato, da temporada e dá pra reverter essa situação. Mas a gente tem que trabalhar e melhorar, ver onde a gente está errando para não poder errar mais", completou.

Com o resultado, o Fluminense fica com cinco pontos e ocupa a 15ª posição no Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Fernando Diniz será na quinta (9), às 21h (de Brasília), pela Libertadores, contra o Colo-Colo, no Chile.