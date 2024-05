Luiz Araújo protagonizou dois lances que gerou muita reclamação da torcida para a arbitragem - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/05/2024 08:10 | Atualizado 05/05/2024 09:19

Bragança Paulista - A CBF divulgou na noite do último sábado (4) os áudios do VAR da partida entre Bragantino e Flamengo, que terminou empatado por 1 a 1. O lance mais polêmico do jogo foi a anulação da expulsão do lateral Luan Cândido após entrada dura em Luiz Araújo.

O árbitro Paulo Cezar Zanovelli da Silva (Fifa) e Daniel Nobre Bins (Fifa), que ficou responsável pelo VAR, anularam o cartão vermelho de Luan Cândido por conta de uma falta cometida por De la Cruz em lance anterior.

"Zanovelli, vou pedir para que você revisar uma possível falta porque depois esse jogador vai sair na cara. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo ao jogador. Trisca na perna dele, e isso faz com que o jogador caia", afirmou Bins.

"Realmente é uma falta sem querer. Deixa a jogada seguir, eu quero ver o impacto. Segue, segue, segue. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho e vou voltar com falta aqui", informou Zanovelli, posteriormente.

A gravação também mostra o momento em que Zanovelli conversa com De la Cruz sobre o motivo da anulação do gol.



"Foi falta sem querer aqui no início da jogada. Foi falta, foi falta. Acá (aqui)".

Outro lance que gerou reclamação por parte do Flamengo foi um suposto pênalti em Luiz Araújo, aos 44 minutos do segundo tempo. Zanovelli afirmou, no momento, que não aconteceu nada no lance, algo confirmado pela equipe do VAR.

Por fim, outro áudio divulgado foi no lance de uma suposta mão de Pedro Henrique, do Bragantino. O lance gerou uma rápida reclamação de De la Cruz, mas os árbitros foram unânimes ao afirmar que a ação acontece após a bola quicar no chão.