De La Cruz em ação contra o Bragantino - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/05/2024 16:14

Nicolás De La Cruz é o grande destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro até o momento. Principal contratação para a temporada, o uruguaio deu conta do recado e se adaptou rapidamente ao Rubro-Negro. Prova disso é o fato de ter participado diretamente de todos os gols marcados pelo time de Tite na competição enquanto estava em campo. Rio - Autor de uma linda assistência para Bruno Henrique no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (4), no Nabi Abi Chedid até o momento. Principal contratação para a temporada, o uruguaio deu conta do recado e se adaptou rapidamente ao Rubro-Negro. Prova disso é o fato de ter

Nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão, o Flamengo marcou cinco gols. Desse total, dois contaram com assistência de De La Cruz e outros dois foram marcados pelo próprio uruguaio. A exceção é o segundo gol contra o Atlético-GO, marcado por Pedro, de pênalti. Na ocasião, o camisa 18 foi substituído minutos antes do camisa 9 balançar as redes.

Desde que chegou ao Flamengo, De La Cruz tem se destacado por sua versatilidade. O uruguaio já foi utilizado por Tite em diversas faixas do meio-campo, inclusive no lugar do lesionado Arrascaeta. A eficiência do jogador vem chamando cada vez mais atenção.

De La Cruz chegou ao Flamengo no início do ano, contratado junto ao River Plate, após um longo namoro. O Rubro-Negro pagou R$ 80 milhões de multa rescisória ao time argentino.

Com o empate diante do Bragantino, o Flamengo chegou aos oito pontos e subiu para o quarto lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (7), às 21h (de Brasília), contra o Palestino, fora de casa, pela Libertadores.