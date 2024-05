Gabriel Jesus comemorando gol pelo Arsenal - Paul Ellis / AFP

Publicado 05/05/2024 13:40

Inglaterra - A vitória do Arsenal sobre o Bournemouth por 3 a 0 no último sábado (4) teve um significado especial para Gabriel Jesus. O atacante brasileiro chegou à marca de 450 jogos na carreira. O jogador comemorou o feito e afirmou que está sempre em busca de mais realizações.

"Feliz por mais essa marca. É um número significativo, alcançar 450 jogos na carreira com a idade que eu tenho. Acho que isso mostra um pouco do nosso trabalho, da preparação diária para estar em campo, jogando, ajudando meus companheiros. Bem feliz, principalmente porque acho que é uma trajetória bem bonita a que construímos até aqui", comemorou Gabriel Jesus, em entrevista ao "ge".

"Mas eu quero sempre mais. Quero mais jogos, mais gols, mais títulos. Trabalho todos os dias para isso", complementou.

Gabriel Jesus também reafirmou seu desejo de ganhar a Premier League pelo Arsenal. Os Gunners são o líder da competição, com 83 pontos, um ponto a frente do segundo colocado, Manchester City. O Liverpool também está na briga pelo título, com 75 pontos, na terceira posição.

"Acho que uma maneira de coroar muito bem essa marca e esse momento seria o título da Premier League nesta temporada. Sabemos da dificuldade, sabemos que há duas equipes enormes na disputa com a gente, mas estamos muito bem, trabalhando demais para fazer isso acontecer e chegar nesse título. Estamos focados nessa reta final e, na última rodada, queremos chegar fortes para estar na briga".

Nesses 450 jogos na carreira, Gabriel Jesus marcou 164 gols e deu 82 assistências. Na atual temporada, são oito gols e oito assistências em 34 partidas.