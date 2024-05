César Luis Menotti foi campeão do mundo com a Argentina em 1978 - AFP

Publicado 05/05/2024 16:34

Rio - Morreu César Luis Menotti, neste domingo (5), aos 85 anos. O ex-treinador foi campeão do mundo com a Argentina em 1978, o primeiro mundial do país, e atualmente exercia o cargo de diretor de seleções nacionais da Associação do Futebol Argentino (AFA). A notícia foi divulgada pelos perfis oficiais da entidade nas redes sociais.

A causa da morte não foi revelada. Porém, César Luis Menotti foi internado desde o fim de março devido a um grave caso de anemia. Segundo a imprensa argentina, ele recebeu alta no dia 11 de abril. Além do título mundial de 1978, Menotti também ficou marcado por ser o primeiro treinador a convocar Maradona para a seleção argentina.

Menotti iniciou a carreira de treinador em 1973, no Huracán, onde foi campeão argentino. Ele assumiu o comando da Argentina no ano seguinte, onde conquistou o título da Copa do Mundo de 1978 e caiu na segunda fase do Mundial de 1982. O treinador ficou marcado por criar uma escola com o seu modelo de jogo, que consistia em posse e intensa circulação da bola.

O treinador também comandou o River Plate, Boca Juniors, Independiente e Rosario Central. Ele teve passagens por clubes europeus, como Barcelona e Atletico de Madrid, na Espanha, e Sampdoria, na Itália. Menotti foi campeão da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol em 1983 com o Barça. Além da seleção argentina, também comandou o México entre 1991 e 1992, além de clubes mexicanos.

Já como jogador, Menotti foi atacante e viveu a melhor fase da carreira no Boca Juniors, onde foi campeão argentino em 1965. Ele começou a carreira no Rosario Central e também passou pelo Racing. Menotti chegou a defender o Santos em 1968, onde foi campeão paulista e brasileiro atuando ao lado de Pelé. Ele encerrou a carreira no Juventus-SP.