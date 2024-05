Daniel Alves e Joana Sanz - Reprodução / Instagram

Daniel Alves e Joana SanzReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 11:19

Rio - A modelo Joana Sanz, de 31 anos, parabenizou Daniel Alves, que completou 41 anos, nesta segunda-feira. Em seu perfil no Instagram, a espanhola publicou uma imagem do marido no stories e escreveu uma declaração para o lateral.

"Mais um ano. Mais um ano para recomeçar. Mais um ano para se reconstruir. Mais um ano para transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Mais um ano de amadurecimento. Feliz volta do Sol. Te amo", escreveu.

Daniel Alves e Joana Sanz se conheceram em 2015 e dois anos depois se casaram em Ibiza. A modelo chegou a indicar o término de seu casamento com o atleta em março do ano passado, após a prisão do lateral por estupro, mas reatou com o brasileiro pouco tempo depois.

O ex-jogador da seleção brasileira foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro a uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha. O jogador alega inocência e recorre da sentença. A defesa conseguiu a liberdade provisória do atleta até que sejam analisados todos os recursos.

O benefício foi concedido após o pagamento de fiança estipulada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual. O brasileiro saiu da prisão no dia 25 de março. Ele entregou passaportes e precisa se apresentar semanalmente ao Tribunal de Barcelona, como garantia de que não vai sair do país.