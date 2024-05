UFC Rio tem vitória de Aldo e Pantoja mantendo cinturão - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/05/2024 10:00

A grande atuação de José Aldo no co-main event do UFC Rio, que aconteceu neste sábado (4), no Rio de Janeiro, onde dominou o americano Jonathan Martinez por três rounds, e saiu vencedor do duelo na decisão unânime do jurados após quase dois anos sem lutar MMA, fez o "Campeão do Povo", repensar seu futuro Ultimate.

Fazendo a última luta de seu atual contrato com o UFC, José Aldo declarou na entrevista ainda no octógono após a vitória, que vai falar com o presidente e matchmakers do Ultimate e definir seus próximos passos na organização. O "Rei do Rio", acredita que ainda tem condições de vencer outros duelos na divisão dos galos, e até mesmo ser campeão.



"Agora é sentar com Dana White, e com Sean Shelby e o Hunter Campbell (matchmakers do UFC), e definir qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Eu falei que não seria a minha última luta, eu estou empolgado com isso aí, eu quero chegar um pouco mais longe ainda. Eu acho que eu tenho idade e físico para ganhar outras lutas e quem sabe ser o campeão", declarou José Aldo.



Com o resultado positivo sobre Martinez e a decisão de prosseguir no MMA, Aldo deve figurar no ranking dos galos em sua próxima atualização, visto que o americano era o 12º colocado da categoria. Dentre os ranqueados no top 15, o brasileiro já enfrentou outros quatro integrantes, tendo vencido Rob Font e Pedro Munhoz números 8 e 15 da divisão até 61 kg respectivamente, e foi superado por Merab Dvalishvili e Petr Yan, primeiro que terceiro colocados da divisão que tem o americano Sean O'Malley como atual campeão.