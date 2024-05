Programa Jiu-Jitsu nas Escolas é sucesso em Saquarema-RJ - (Foto divulgação)

Programa Jiu-Jitsu nas Escolas é sucesso em Saquarema-RJ (Foto divulgação)

Publicado 05/05/2024 08:00 | Atualizado 05/05/2024 22:15

Nos dias 1 e 2 de junho, Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vai receber a segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, uma novidade da CBJJD– com a chancela da ISBJJA– para 2024.



Batizado de Saquarema Winter National Open, o evento dá sequência não só ao Circuito, mas também ao bom trabalho esportivo desenvolvido pela cidade. E um dos responsáveis pelo crescimento da arte suave na região é o faixa-preta Lucas Amorim Floriano, representante da equipe Gracie Humaitá e diretor do programa Jiu-Jitsu nas Escolas em Saquarema-RJ.

Leia Mais Com equipe motivada, Team Dikson mira Coimbra International Cup de Jiu-Jitsu

Charles do Bronx revela conversa com equipe e define volta ao UFC

UFC Rio: Pantoja mantém cinturão e Aldo retorna com grande vitória

"O programa não tem como prioridade formar atletas ou competidores. É um programa que visa usar o Jiu-Jitsu como ferramenta pedagógica explorando os valores da arte marcial, que funciona no contraturno escolar e já colhe muitos resultados sociais. Iniciado em 2022, o programa atende a 1250 crianças de escolas da rede pública da cidade de Saquarema. Naturalmente, dentro deste universo de alunos, surgem alguns talentos. Hoje nós temos grandes campeões que tiveram o primeiro contato com a arte marcial no programa", explicou Lucas.



Na etapa de estreia do atual Circuito Costa do Sol, o programa Jiu-Jitsu nas Escolas ganhou o primeiro lugar entre equipes no infanto-juvenil. O conceito, segundo o faixa-preta, foi desenvolvido em Abu Dhabi (EAU), onde Lucas trabalhou por 5 anos.



"Tive a oportunidade de ajudar a desenvolver e estar à frente deste programa no início, e temos a expectativa que ele fique para sempre nas escolas da cidade. Que sirva de exemplo para as demais prefeituras do país. Hoje o meu objetivo é levar o Jiu-Jitsu nas Escolas para outras cidades do Brasil. Saquarema é um modelo que deu certo e prova que o investimento na base do esporte é o melhor que um governante pode fazer pelas suas crianças. Eu costumo dizer que nós temos a cultura de incentivar o atleta já pronto, com resultados esportivos relevantes, enquanto nos países de primeiro mundo o investimento acontece no período de formação da pessoa. Isto tem feito toda a diferença". "O programa não tem como prioridade formar atletas ou competidores. É um programa que visa usar o Jiu-Jitsu como ferramenta pedagógica explorando os valores da arte marcial, que funciona no contraturno escolar e já colhe muitos resultados sociais. Iniciado em 2022, o programa atende a 1250 crianças de escolas da rede pública da cidade de Saquarema. Naturalmente, dentro deste universo de alunos, surgem alguns talentos. Hoje nós temos grandes campeões que tiveram o primeiro contato com a arte marcial no programa", explicou Lucas.Na etapa de estreia do atual Circuito Costa do Sol, o programa Jiu-Jitsu nas Escolas ganhou o primeiro lugar entre equipes no infanto-juvenil. O conceito, segundo o faixa-preta, foi desenvolvido em Abu Dhabi (EAU), onde Lucas trabalhou por 5 anos."Tive a oportunidade de ajudar a desenvolver e estar à frente deste programa no início, e temos a expectativa que ele fique para sempre nas escolas da cidade. Que sirva de exemplo para as demais prefeituras do país. Hoje o meu objetivo é levar o Jiu-Jitsu nas Escolas para outras cidades do Brasil. Saquarema é um modelo que deu certo e prova que o investimento na base do esporte é o melhor que um governante pode fazer pelas suas crianças. Eu costumo dizer que nós temos a cultura de incentivar o atleta já pronto, com resultados esportivos relevantes, enquanto nos países de primeiro mundo o investimento acontece no período de formação da pessoa. Isto tem feito toda a diferença".

Lucas Floriano celebrou crescimento do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos (Foto divulgação)

Em meio aos trabalhos do programa, o brasileiro também comentou sobre sua expectativa para o Winter National Open, em junho, e como vem analisando a atuação da CBJJD em prol do desenvolvimento do Jiu-Jitsu na região.



"A melhor possível (expectativa). Desde o primeiro evento, foi despertado um interesse maior em muitos novos atletas nas academias, incentivados pelo que viram nas edições anteriores e por este novo momento do Jiu-Jitsu na região. Algumas rivalidades locais e regionais foram criadas, e isso é ótimo para o esporte. As academias estão cheias, os treinos de competição estão lotados. Todos buscando a melhor forma para o Saquarema Winter. As crianças, principalmente, estão ansiosas para o próximo evento", disse Lucas, antes de encerrar:



"A CBJJD chegou para mostrar ao mundo o potencial do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos. Há anos nossa região exporta grandes nomes do esporte para o mundo todo. A região é um celeiro de grandes atletas e faltava uma grande organização para mostrar isso. A Confederação trouxe um evento de excelência, com grandes nomes do cenário atual, uma estrutura de primeira linha, do jeito que a nossa região merece. Isto vai fomentar ainda mais aqueles atletas com grande potencial, mas com poucas condições de competir nas cidades mais distantes".

Em meio aos trabalhos do programa, o brasileiro também comentou sobre sua expectativa para o Winter National Open, em junho, e como vem analisando a atuação da CBJJD em prol do desenvolvimento do Jiu-Jitsu na região."A melhor possível (expectativa). Desde o primeiro evento, foi despertado um interesse maior em muitos novos atletas nas academias, incentivados pelo que viram nas edições anteriores e por este novo momento do Jiu-Jitsu na região. Algumas rivalidades locais e regionais foram criadas, e isso é ótimo para o esporte. As academias estão cheias, os treinos de competição estão lotados. Todos buscando a melhor forma para o Saquarema Winter. As crianças, principalmente, estão ansiosas para o próximo evento", disse Lucas, antes de encerrar:"A CBJJD chegou para mostrar ao mundo o potencial do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos. Há anos nossa região exporta grandes nomes do esporte para o mundo todo. A região é um celeiro de grandes atletas e faltava uma grande organização para mostrar isso. A Confederação trouxe um evento de excelência, com grandes nomes do cenário atual, uma estrutura de primeira linha, do jeito que a nossa região merece. Isto vai fomentar ainda mais aqueles atletas com grande potencial, mas com poucas condições de competir nas cidades mais distantes".