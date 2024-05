Kinsey Wolanski - Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 09:49 | Atualizado 06/05/2024 10:01

Rio - A modelo norte-americana Kinsey Wolanski, de 27 anos, que ficou conhecida por invadir a final da Liga dos Campeões de 2019 entre Liverpool e Tottenham, utilizando apenas um maiô, está se aventurando no mundo o MMA. A beldade treinou na última semana com Cody Garbrandt, ex-campeão peso-galo do UFC.

A iniciativa faz parte da série "Pro Athletes Unfiltered", que mostra os bastidores da vida de atletas profissionais. Nas imagens, Kinsey simula golpes dentro de um octógono e recebe dicas do lutador para melhorar sua performance. Ela já havia protagonizado episódios no beisebol e no futebol americano. O boxe também está entre os esportes exibidos na série.

Kinsey Wolanski faz muito sucesso nas redes sociais, tendo mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram. A norte-americana tem desde o ano passado um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.